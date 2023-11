Congo-Brazzaville: Journée mondiale du diabète - Des dépistages gratuits organisés à l'hôpital général Adolphe-Sicé

Sur le thème « Connaître les risques, c'est maitriser les réponses », la Journée mondiale du diabète a été célébrée, le 14 novembre à Pointe-Noire, sous les auspices de Nzota Audrey Mabengue, directrice des soins infirmiers à l'hôpital général Adolphe-Sicé, accompagnée du Dr Charley Loumade Elenga Bongo, président du comité d'organisation de cette activité.

La directrice des soins infirmiers de l'hôpital général Adolphe-Sicé a signifié que le diabète de type 1 n'est pas évitable mais celui de type 2 l'est bien au moyen d'une alimentation saine, d'une activité physique régulière, d'un poids normal et du fait d'éviter la consommation du tabac. « Le diabète touche 420 millions de personnes dont, en moyenne, 10% vivent avec un diabète de type 1 et 90% avec un diabète de type 2. Un adulte sur 11 dans le monde est concerné par le diabète, qu'il soit diagnostiqué ou considéré comme pré-diabète », a-t-elle rappelé.

Pour sa part, le Dr Charley Loumade Elenga Bongo a indiqué que cette année, au total 311 patients des âges confondus souffrent du pied diabète dans la ville côtière, soit 93% des diabétiques connus, pour une durée d'hospitalisation de onze et vingt-six jours.

Signalons qu'en plus de l'hôpital général Adolphe-Sicé par le biais de son service des maladies métaboliques et endocriniennes, cette structure a organisé des dépistages gratuits à travers quelques sites retenus comme le rond-point Lumumba, la place de la poste, le marché de la foire, le marché de l'OCH et la direction départementale de la santé.