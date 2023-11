Afrique: Le soutien de l'Algérie à la démarche visant à demander des indemnisations pour les crimes de l'occupation en Afrique réaffirmé

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a affirmé, mardi depuis la capitale ghanéenne, Accra, le soutien de l'Algérie à la démarche visant à réclamer justice et indemnisations pour les crimes coloniaux en Afrique.

S'exprimant lors des activités de la Conférence internationale organisée sous le thème "construire un front uni pour relancer la questions de justice et octroyer des indemnisations aux Africains", M. Rebiga a affirmé que l'Algérie "a toujours soutenu la démarche visant à demander des indemnisations intégrales pour les crimes coloniaux perpétrés en Afrique, et d'oeuvrer pour mettre fin à la politique de négation et d'impunité", appelant à "imputer aux auteurs de la colonisation l'entière responsabilité du pillage des richesses et du grand retard économique".

"L'Algérie a soutenu l'effort collectif africain entrepris vis-à-vis la question des indemnisations des Africains, et est en faveur d'un consensus au niveau africain concernant ces indemnisations", a rappelé également le ministre, ajoutant que l'Algérie "est prête à contribuer à l'adoption des standards, en mesure d'apporter une sorte de réparation et des indemnisations adéquates".

Il a relevé aussi que l'Algérie, et à travers son mandant en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, oeuvrerait à "présenter une approche décisive en vue de réformer les instances onusiennes, notamment le Conseil de sécurité, et ce, par l'acquisition du droit d'une représentation juste et équitable des peuples africains aux instances internationales de prise de décision".

Il a réaffirmé "l'engagement de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à poursuivre l'action conformément à des mécanismes éclairés tenant compte de tous les aspects pour traiter toutes les questions historiques suivant des approches scientifiques et pratiques pour lesquelles tous les acteurs dans les domaines historique et juridique ont été mobilisés".

Par ailleurs, le ministre des Moudjahidine a évoqué "les massacres et les génocides horribles perpétrés par l'entité sioniste contre le peuple palestinien face à un silence mondial assourdissant", affirmant que l'Algérie "qui demeurera toujours aux côtés du peuple palestinien, tant en paroles qu'en actes, appelle toutes les parties régionales et internationales à oeuvrer à la cessation de cette agression".

Il a réitéré "la position immuable de l'Algérie en faveur du droit des peuples à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, en tête desquels les peuples palestinien et sahraoui".