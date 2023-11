Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha s'entretient à Pékin avec le Général d'Armée Xu Xueqiang

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), s'est entretenu, mardi au 3e jour de sa visite officielle en Chine, avec le Général d'Armée Xu Xueqiang, chef du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de sa visite officielle en République populaire de Chine, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire s'est entretenu aujourd'hui, 14 novembre 2023, au niveau du siège de la Commission militaire centrale avec Monsieur le Général d'Armée Xu Xueqiang, Chef du Département de développement des équipements de la Commission militaire centrale", précise la même source.

Lors de cet entretien élargi aux membres des deux délégations, le Général d'Armée a fait part à son hôte de "sa profonde gratitude" pour l'accueil qui lui a été réservé et à la délégation qui l'accompagne, avant de lui remettre une lettre adressée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, à son homologue chinois, le Président Xi Jinping et au peuple ami de la Chine.

"Je tiens, tout d'abord, à faire part de mes sincères remerciements et de ma profonde gratitude pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée en République populaire de Chine". "A cette occasion, j'apporte un message d'amitié adressé par Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale à son homologue chinois, le Président Xi Jinping, et au peuple ami de Chine et à ses Forces Armées", a déclaré le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

Lors de son allocution, le Général d'Armée Chanegriha a également tenu à rappeler "l'excellence des relations" de longue date qui unissent les deux pays et qui connaissent "un développement notable dans le partenariat stratégique".

"Je tiens également à réitérer notre considération, haute et singulière, de la qualité des relations qui unissent nos deux pays et qui se sont élevées, grâce à la volonté des chefs des deux pays, au rang d'excellence, permettant d'approfondir et d'élargir notre partenariat stratégique", a-t-il souligné, ajoutant que "la dernière visite de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune dans votre pays ami à l'invitation du Président Xi Jinping a eu un impact fort positif dans la consolidation des relations historiques algéro-chinoises et a été couronnée de succès, notamment par la signature de dix-neuf (19) accords et mémorandums d'entente dans divers domaines, dont les domaines ayant trait à la sécurité et la défense".

Le Général d'Armée a, en outre, mis l'accent sur "l'impératif" de consolider les relations bilatérales qui unissent les deux pays dans les différents domaines afin de "répondre aux ambitions et des aspirations des deux pays et des deux armées".

"La qualité des relations qui unissent nos deux pays et nos armées respectives nous appellent aujourd'hui, plus que jamais, à oeuvrer et à travailler ensemble pour définir un cadre prometteur et ambitieux mutuellement bénéfique, permettant d'élargir les domaines de coopération militaire bilatérale et de le porter au plus haut niveau qui correspond à nos capacités communes et qui répond à nos aspirations", a indiqué M. Chanegriha.

Cet entretien a également constitué une opportunité pour les deux parties d'"examiner les moyens permettant de consolider la coordination et la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays", précise le communiqué du MDN.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP s'est rendu, par la suite, au siège du Groupe d'industrie militaire "CASIC" et de sa société "CVIC" sise à Pékin, où il s'est enquis des dernières productions de cette société dans le domaine de l'industrie des véhicules et des engins blindés, et a reçu d'amples explications relatives aux techniques modernes utilisées dans le système de défense chinois.

Il s'est rendu ensuite au siège de la Société NORINCO, sis dans la périphérie de Pékin, où il a été chaleureusement accueilli par les responsables de cette société qui ont fait part de leur volonté d'échanger leurs expériences avec l'Algérie dans le domaine de l'industrie militaire, conclut le communiqué du MDN.