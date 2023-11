Algérie/Somalie: Mondial-2026 (Qualifications) Algérie-Somalie (J-2) - Déclarations des joueurs algériens

ALGER — Déclarations de joueurs de l'équipe nationale de football, recueillies par l'APS lors d'une zone mixte organisée mardi, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à deux jours de la réception de la Somalie, jeudi au stade Nelson-Mandela de Baraki (17h00), et dimanche en déplacement face au Mozambique (14h00), pour le compte des deux premières journées (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026 :

Adam Ounas (milieu offensif/ Lille OSC - France) : "Tout d'abord, je suis très heureux de mon retour en équipe nationale. On va se donner les moyens pour se qualifier à la Coupe du monde 2026. Pour la plupart des joueurs, ce serait la première Coupe du monde, j'espère en faire une au moins dans ma carrière. Concernant la liste de la prochaine CAN-2023 (reportée à 2024), on n'en est pas encore là, il y a deux matchs qui arrivent, après il faut se donner le maximum en club pour pouvoir figurer sur la liste de la CAN-2023 au mois de décembre inchallah. Les supporters sont toujours derrière nous, on va tout donner pour leur procurer de la joie".

Farés Chaïbi (milieu offensif/ Eintracht Francfort - Allemagne) : "C'est le début de qualifications qui sont très importantes pour l'Algérie, surtout après avoir raté sa qualification à la dernière édition 2022. Ce sera un mini-championnat, il y aura dix matchs à jouer, ce sera long, nous allons gérer match par match, essayer de gagner et se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Concernant le rapprochement de ces deux premiers matchs, nous sommes des joueurs professionnels, on est obligé de s'adapter, on fera comme d'habitude.La dernière CAN était une déception, pour le prochain tournoi continental, on ira en Côte d'Ivoire pour gagner le trophée, mais on ne va pas se mettre une pression particulière.Si on arrive à jouer notre jeu, on ira loin inchallah. Sur un plan personnel, je m'adapte à tous les postes, je joue là où le coach me demande de jouer. Je suis quelqu'un qui ne triche jamais, je donne le maximum pour montrer le meilleur de moi-même. En tant qu'équipe, on fera tout pour rendre heureux notre public, l'objectif est de faire le plein à l'occasion de ces deux matchs pour bien entamer ces qualifications".