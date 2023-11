Sénégal: Kaolack - Plus de 13 milliards de francs CFA injectés par PROMOVILLES (Responsable)

Kaolack — Le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) a injecté 13,8 milliards de francs CFA pour la réalisation de plusieurs infrastructures dont 12,87 kilomètres de voiries urbaines desservant plus de douze quartiers de la commune de Kaolack (centre), a appris l'APS de son chef de projet dans la zone centre (Kaffrine, Fatick, Diourbel et Kaolack et Thiès).

»Kaolack est une commune où la voirie initiale était très dégradée, avec des zones qui étaient sablonneuses, impraticables à certains niveaux pendant l'hivernage et dans d'autres zones où la dégradation de la voirie était très avancées", a souligné Mor Talla Mbengue, mardi, lors d'une visite des réalisations de PROMOVILLES dans cette commune.

Il a signalé que PROMOVILLES, qui travaille à changer le visage des villes afin de leur donner un "meilleur cadre de vie", est intervenu, dans la commune de Kaolack, dans les quartiers de Ndorong-Ocass, Niary Tally, Ndangane, Koundam, Léona, Médina Baye, Tabangoye, HLM Sara, entre autres.

»Sur ces 13,8 km de voiries, l'aspect assainissement y a occupé une place très importante, parce que la majeure partie des quartiers de Kaolack sont dans des zones inondables. C'est pourquoi, dans le cadre de ses projets, PROMOVILLES a eu à réaliser beaucoup d'ouvrages d'assainissement", a expliqué Mor Talla Mbengue, selon qui la sécurité aussi a été prise en compte dans le cadre de la réalisation de ces infrastructures.

L'intervention du programme a permis de renforcer l'éclairage public avec la mise en place de plusieurs lampadaires, a-t-il précisé, ajoutant qu'en plus de la voirie urbaine, d'autres aménagements ont été réalisés, notamment six infrastructures scolaires, deux plateformes de séchage à Léona et Koundam, un système d'information géographique (SIG).

PROMOVILLES a formé 55 élus territoriaux, donné du matériel informatique et créer 312 emplois pour les jeunes qui, dans le cadre du programme "Xeuyu Ndaw ni", ont été formés d'abord dans des métiers des travaux publics et du bâtiment. Ils ont réalisé les travaux de pavage de la ville.

»Dans le cadre de ce programme, nous avons effectué des travaux d'aménagements paysagers sur le boulevard Liberté qui dispose maintenant d'une aire de détente pour la population, avec un pavage et un espace vert, de l'éclairage public et de mobilier urbain", a encore souligné M. Mbengue.

Il a signalé que quatre autres tronçons seront réalisés pour la voirie urbaine et que les procédures de passation de marchés sont en cours pour finaliser les travaux de modernisation entamés au niveau de la ville de Kaolack.

Le délégué du quartier Ndorong, Pape Yague Mbodji, parlant au nom des populations locales, s'est dit "très satisfait", animé qu'il est d'un "sentiment de fierté" par rapport aux réalisations de PROMOVILLES qui a bien changé le visage de leur localité qui, selon lui, était dans un état "pas du tout reluisant".

»Aujourd'hui, ce programme nous a permis de disposer de l'éclairage public et d'un réseau d'assainissement. Nous sommes maintenant un quartier bien gâté par PROMOVILLES. Ici, la nuit, c'est comme si on était à midi, alors qu'avant, c'était une véritable obscurité, avec une insécurité totale. Aujourd'hui, des activités génératrices de revenus y sont menées en toute sécurité", s'est-il réjoui.

Même son de cloche du côté du délégué de quartier de Koundam, Fodé Senghor, d'après qui la principale route qui menait à son quartier, "en très mauvais état", était "cahoteuse", difficilement praticable, avec des flaques d'eau qui rendaient la situation "très difficile".

»Avant qu'elle ne soit réalisée, aucun chauffeur de taxi ne voulait venir ici, à moins que vous acceptiez de payer deux-mille francs CFA ou plus. Les charrettes et autres mototaxis étaient les seuls moyens de transport qu'on pouvait emprunter. Aujourd'hui, avec l'avènement de PROMOVILLES, la route étant très bien faite, nous sommes très contents et très fiers de ce programme", a-t-il insisté.