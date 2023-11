Sénégal: Résolution des urgences de santé publique - « Associer les médias comme outils de veille » (Responsable OMS)

Douala, 14 nov (APS) - Les médias doivent être impliqués dans la résolution des urgences de santé publique (USP) « comme outils de veille et relais de la bonne information », a indiqué le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, Docteur Phanuel Habimana.

"Il est primordial d'associer les acteurs des médias comme outils de veille et relais de la bonne information pour ramener la confiance au sein des communautés, qui deviennent des acteurs clés dans la résolution des urgences de santé publique grâce à l'engagement communautaire", a-t-il dit.

Il intervenait mardi, à Douala (Cameroun), à l'ouverture d'une formation sous régionale de quatre jours, sur la gestion de l'infodémie et les autres menaces de santé épidémique en Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'intention de journalistes et responsables de communication des bureaux de l'OMS.

"Bien que depuis le 5 mai 2023, le Directeur général de l'OMS a déclaré la fin de la Covid-19 en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale, la crise sanitaire du Covid-19 a fait apparaître, comme aucun événement sanitaire avant elle, l'importance de la question des informations, des médiations et des données", a-t-il relevé.

Il a rappelé que l'OMS a "alerté sur les risques d'une infodémie, c'est-à-dire les risques d'une épidémie de fausses informations autour du coronavirus Covid-19 sur Internet".

"Si l'on a pu croire jusqu'ici que le rôle des médias ne relevait auparavant que de questions de médiatisation et de représentation, l'explosion des fake news, des théories complotistes et des controverses médicales a fait la démonstration que le champ de la santé était indissociable de celui des processus communicationnels".

Selon lui, "il est essentiel de rappeler que face à une information donnée, il est important de ne pas agir sous le coup de l'émotion mais d'examiner les faits à la lumière de la raison".

Dr Habimana précise que c'est pour atteindre cet objectif de faire des médias des acteurs clés, que "le projet "engagement des médias pour un partenariat gagnant-gagnant dans la lutte contre les urgences de santé publique" est mis en oeuvre.

Il s'agit, selon lui, de renforcer les capacités techniques et matérielles des hommes et femmes de médias pour une meilleure couverture des activités liées aux urgences de santé publique et la promotion des activités des urgences.

L'idée est aussi de "favoriser la spécialisation des journalistes dans le domaine des urgences de santé publique et favoriser les échanges de connaissances entre les experts de l'OMS et les experts des médias".

Dans cet effort visant à contrer la prolifération des informations erronées, l'Organisation mondiale de la Santé pour la région Afrique a lancé, selon son représentant au Cameroun, le 03 décembre 2020 à Brazzaville, l'Alliance de réponse à l'infodémie en Afrique (AIRA).

L'atelier de Douala est la deuxième rencontre après la première qui s'était tenue au mois d'août 2022 au Sénégal sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire (CREC).