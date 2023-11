Gabon: Psychothérapie - L'association Gabtrotter va accompagner les familles

C'est ce qu'on va retenir de la récente sortie médiatique de l'association Gabtrotter à Libreville. Il s'agira pour la structure dédiée à l'éducation et au développement des communautés, de faire de cet accompagnement une activité génératrice de revenu (AGR) dans le souci de mieux soutenir les projets de l'association. Un mécanisme inédit qui se dessine comme un nouveau challenge pour cette association créée en 2018.

L'association GabTrotter, qui s'est engagée depuis plusieurs années dans la promotion de l'éducation pour le développement des communautés. Fort de cette expérience et au regard de certaines difficultés à s'autofinancer , elle a décidé de mettre en place sa première activité génératrice de revenus à travers le cabinet de conseils en psychothérapie dénommé Ouwamouss Conseil.

Il s'agira donc l'association d'accompagner des enfants notamment atteint de troubles DYS/TDAH / AUTISME, des couples et des familles. Cet activité sera pilotée par Anne Paska Mayi, la présidente de l'association qui a indiqué sur la problématique que : "L'accompagnement psychologique des familles au Gabon reste un sujet tabou. Pourtant à l'heure des réseaux sociaux la santé mentale des enfants et des parents est soumise à rude épreuve. Il faut donc que les familles s'ouvrent plus aux spécialistes. D'où le lancement de notre initiative pour vulgariser ce soutien psychologique de proximité."

Non sans ajouter que : " Cet accompagnement est important dès que les parents constatent de difficultés concentration ou difficultés d'apprentissages chez les enfants. Les troubles de la lecture ou des calculs par exemple peuvent être assimilés à un retard mentale tandis que bien diagnostiqué et suivi, l'enfant peut comme tout les autres pouvoir apprendre au même rythme. Les troubles autistes sont aussi très peu connus et empêchent les enfants de se développer dans tout leur potentiel sans être encadré. C'est à ce moment que notre activité intervient sur trois volet la sensibilisation, l'accompagnement et le suivi des familles".

L'association Gabtrotter est à but non lucratif. Mais fait face à un problème permanent de financement de ses projets éducatifs. C'est pour palier ce problème majeur que les responsables de la structure ont décidé de lancer « Ouwamouss conseils » qui est une activité génératrice de revenus qui va aider l'association à poursuivre ses activités gratuites au profit des communautés locales. Pour la présidente de Gabtrotter, " Les parents paieront les consultations moins chères afin de permettre à d'autres familles et d'autres enfants d'en bénéficier."

Anne Paska Mayi qui pilotera cette activité au sein de l'association est Passionnée de l'éducation. Elle est éducatrice et administratrice Montessori formée par l'Association Montessori International au Nigeria et en Suisse, diplomée en éducation spécialisée de la petite enfance de l'Institut International des Enseignants basé en Inde.

Elle est certifiée psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des familles dans les troubles DYS, autisme et difficultés d'apprentissage par l'université du Colorado et Yale. Elle est certifié parentalité positive de l'université du Queensland.

C'est un nouveau nouveau défi pour cette association qui a récemment organisé une formation gratuite au profit des enseignants des sciences dans le but d'innover dans le partage de connaissances aux apprenants dans nos lycées et collèges.