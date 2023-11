Sénégal: Conseil présidentiel sur le développement territorial de Kédougou - Macky Sall appelle à un sursaut national contre l'émigration irrégulière

Macky Sall appelle à un sursaut national contre l'émigration irrégulière qui est en train de décimer la jeunesse, la relève du pays. De Kédougou, première étape de sa tournée économique qui le conduira dans plusieurs régions, où il est arrivé hier, lundi 13 novembre 2023, dans l'après-midi, le président de la République, Macky Sall a enjoint l'Etat et le privé national à travailler pour un Plan national pour l'emploi et l'employabilité des jeunes. D'ailleurs, il annonce, dans la foulée, la tenue d'un Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. Non sans préciser que plus de 228 milliards ont été investis à Kédougou entre 2014-2023.

Ainsi a-t-il invité le Premier ministre, Amadou Ba, «à prendre sans délai des mesures dans ce sens». Pour cela, Macky Sall informe de la tenue prochaine d'un Conseil présidentiel sur l'emploi des jeunes. «On ne peut continuer à regarder les jeunes prendre la mer, sans rien faire. Les jeunes sont l'avenir de ce pays, leur avenir doit être garanti ici, chez nous», a déclaré Macky Sall.

PLUS DE 228 MILLIARDS INVESTIS A KEDOUGOU ENTRE 2014-2023

Dans un autre registre, le président Macky Sall a révélé que plus de 228 milliards ont été investis à Kédougou entre 2014-2023 «Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le volume d'investissements de l'Etat déjà réalisés dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023 s'élève à 228.835.708. 343 FCFA et cela correspond à un niveau d'exécution de 222,9% par rapport aux engagements initiaux», a-t-il soutenu à l'ouverture lors du Conseil présidentiel consacré au développement de la région.

A son arrivée, Macky Sall a été accueilli par le Premier ministre Amadou Bâ, le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba et des autorités locales dont le maire de la ville, Ousmane Sylla, le président du Conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, le gouverneur de la région de Kédougou, Mariama Traoré. D'autres autorités locales et administratives de la région étaient également de la partie.

Après s'être offert un bain de foule, le président de la République a présidé les travaux du Conseil présidentiel sur le développement territorial de Kédougou, peu avant 19h, sous un chapiteau installé à cet effet. Plusieurs membres du gouvernement et des autorités administratives locales, élus locaux, chefs religieux et coutumiers ont pris part à cette rencontre présidée par le président Macky. Aussi de nombreux orateurs ont pris la parole, avant le Premier ministre, lors de ce conclave, au nom de leurs communautés, leurs associations, etc. pour exposer leurs besoins et ceux de la région. En plus des réalisations déjà faites et celles en cours.