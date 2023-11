Sénégal: Diourbel/En campagne pour les élections de représentativité syndicale - La CNTS revendique son implication dans toutes les avancées sociales

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) se mobilise en perspectives des élections de représentativité syndicale. Une délégation du bureau national était, avant-hier dimanche, à la bourse du travail de Diourbel. L'objectif est de faire en sorte que la CNTS reste la centrale la plus représentative du Sénégal.

Une délégation du bureau national de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), conduite par le secrétaire général adjoint, était dimanche à Diourbel. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale, démarrée par la CNTS, en vue des élections générales de représentativité syndicale. Ndiouga Wade, secrétaire général adjoint de la CNTS, explique : «nous sommes sur le terrain depuis le 4 novembre. Nous avons fait plusieurs régions. Nous nous félicitons de la forte mobilisation que nous avons constatée ici par les travailleurs qui sont engagés pour pouvoir mener une bonne campagne dans la région de Diourbel et dans les départements, pour une victoire au soir du 12 décembre 2024.

Ce que nous avons constaté est que toutes les sections syndicales sont représentées, les travailleurs qui sont dans l'enseignement, la santé, les travailleurs des universités, les travailleurs des structures nationales ayant des succursales. C'est très bien engagé et nous avons un grand espoir, comme ça a été en 2012 et 2017, parce que nous travaillons. Nous avons été tête de peloton en 2017, Diourbel remportera les élections au soir du 12 décembre. Nous avons fait 10 régions et nous allons poursuivre jusqu'au 10 décembre».

Selon lui, la CNTS est impliquée dans toutes les avancées sociales au Sénégal. Il a cité e exemple les augmentations de salaire dans le privé, le 11 septembre dernier. «Tous les travailleurs du privé ont eu des augmentations. La CNTS a été en première ligne. Nous sommes actuellement en négociation sur le Code du travail qui sera reformé. Nous avons négocié et signé la Convention collective nationale interprofessionnelle. Nous avons également négocié et validé le Code unique de sécurité sociale».

Interpellé sur la grève des travailleurs des Collectivités locales, Ndiouga Wade trouve que ce mouvement n'a que trop duré. «C'est une grève assez longue. Ce n'est pas bon, nous demandons au gouvernement de prendre les dispositions pour répondre positivement aux revendications des travailleurs des Collectivités locales. Le Premier ministre les a reçus. Nous espérons qu'à partir de ce moment, les revendications seront prises en charge de manière très satisfaisante, au profit des travailleurs de cette grande entité», souhaite-t-il.

Dans un autre registre, le secrétaire générale adjoint de la CNTS demande l'ouverture des universités. «On doit ouvrir les universités ; il y a des syndicats d'enseignants qui sont en grève pour qu'on ouvre les universités. On ne peut continuer les enseignements à distance. Ce n'est pas faisable ; c'est même un recul par rapport à l'enseignement supérieur. Nous demandons au gouvernement de prendre les dispositions et de mettre les moyens qu'il faut, pour que les universités soient ouvertes et que les enseignants et les étudiants retournent dans les amphis», déclare Ndiouga Wade.