Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 20 cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre documentés en 5 mois

L'Association des femmes des médias (AFEM) a affirmé, lundi 13 novembre, avoir documenté une vingtaine de cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre dans les territoires de Walungu et Mwenga (Sud-Kivu).

Cette organisation citoyenne a livré ces statistiques dans son rapport au cours d'une conférence de presse, tenu à Bukavu, chef-lieu de la province.

« Ce qu'il faut retenir c'est que les violences sexuelles et basées sur le genre continuent. Et vraiment des chiffres sont alarmants parce que nous avons de plus en plus des cas des femmes victimes de ce genre d'atrocités et à Mushinga exactement nous avons été là et à Luhindja où nous avons pu récolter à partir de juin, juillet, aout, septembre et octobre derniers, donc c'est-à-dire dans cinq mois nous avons eu 20 cas de graves violations des droits des femmes et surtout sur cette question des violences sexuelles et basées sur le genre », a fait savoir la présidente du Conseil d'administration d'AFEM, Caddy Adzuba .

Elle a également indiqué que 20 cas en cinq mois est énorme dans deux groupements, prouvant que la situation sur le droit des femmes est alarmante dans ce coin du pays.

Pour Caddy Adzuba, les types de violences enregistrées sont : sexuelles, domestiques, non-participation dans la gouvernance, manque d'accès aux ressources naturelles, à l'information des ressources minières.

L'ONG AFEM a par ailleurs demandé aux populations de Walungu et Mwenga de prévenir les VSBG dans leurs communautés.