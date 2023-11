Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Novembre 2023

Sénégal : Immigration clandestine- La marine nationale intercepte 325 candidats

La Marine nationale, dans le cadre de ses opérations de lutte contre l'immigration, a intercepté et secouru, à l'aide de son patrouilleur Walo, 325 candidats à l'immigration le lundi dernier a annoncé l'autorité sécuritaire via son compte X, ex Twitter le mardi 14 novembre 2023. Cet effectif, réparti dans deux pirogues, a été intercepté à 200 km des côtes sénégalaises, comprenant parmi ses membres 19 femmes et 66 mineurs. (Source : adakar.com)

Gabon : Elections présidentielle et législatives- La transition fixe la date indicative pour août 2025

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri) au Gabon a annoncé ce lundi 13 novembre 2023 que des élections présidentielle et législatives devraient avoir lieu en août 2025, selon un calendrier « indicatif » dévoilé en direct sur la télévision d’État Gabon Première. Le porte-parole du Ctri a présenté un « chronogramme officiel de la transition (...) adopté en Conseil des ministres », indiquant la date d’août 2025 comme étant celle des élections et de la fin de la transition. Cependant, il a souligné que ce calendrier reste « indicatif » et doit être validé lors d’une conférence nationale prévue en avril 2024. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Présidence du Pdci-Rda- Guikahué paye sa caution de 20 millions de FCfa

Le candidat à la présidence du Pdci-Rda, Maurice Kakou Guikahué, a payé le mardi 14 novembre 2023, sa caution de 20 millions de FCfa, l’une des formalités requises pour faire acte de candidature. Selon notre source, cette somme a été payée par un cadre du parti septuagénaire, un admirateur de M. Guikahué. Après avoir rempli cette condition, le vice-président du Pdci-Rda, potentiel successeur à Henri Konan Bédié, va déposer ses dossiers de candidature le vendredi 17 novembre 2023, dernier jour arrêté par le comité électoral pour le dépôt des dossiers de candidature. Le prochain président du Pdci-Rda sera connu le 16 décembre 2023, au terme d’une assemblée générale élective.

Rca : Fourniture de l’électricité- Bangui affectée par une forte perturbation

Les habitants de Bangui se plaignent des coupures à répétition de l’électricité ces derniers temps. Selon les consommateurs, ces délestages perturbent leurs activités quotidiennes. Les plaintes sont identiques dans tous les arrondissements de la capitale centrafricaine. Les ménages, les ateliers de menuiserie, de soudure, les points de charge de batteries et les bars dancing tournent au ralenti. A Ouango dans le 7ème arrondissement, les gérants des débits de boisson déplorent les effets de ces coupures de courant sur leurs activités. Selon Louis-Marie Songuélé Moningué, directeur de production et du transport à l’Enerca, des pannes ont affecté les unités de production à l’usine hydroélectrique de Boali 2. Cette perturbation de la fourniture de l’électricité pourrait durer entre deux et trois mois, selon la direction de production de l’Enerca. (Source : abangui.com)

Mali : Lutte contre le terrorisme- Le Président malien annonce la libération de Kidal

Dans un message adressé à la nation le mardi 14 novembre 2023, via son compte X (ancien Twitter) le président du Mali a annoncé la libération de Kidal. « Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690 (2023) des NU, aujourd’hui 14/11/23, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMAs, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux Gat », a déclaré le Colonel Assimi GOÏTA Aussi, la source ajoute que le président de la Transition a exprimé sa gratitude envers Allah et a souligné que ces opérations menées au cours des derniers jours, ont infligé des pertes significatives aux Groupes Armés Terroristes (Gat). (Source : abamako.com)

Liberia : Présidentielle 2023- La Cedeao et l’Union africaine appellent à un second tour apaisé

A quelques heures de l’ouverture des bureaux de vote, les Commissions de l’Union africaine (Ua) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) ont produit des communiqués pour appeler à un scrutin apaisé. Ces deux institutions régionale et sous-régionale mettent en garde tous ceux qui seraient tentés de semer des troubles pour mettre à mal le bon déroulement du processus et empêcher une acceptation des résultats par toutes les parties. Elles appellent également la commission chargée des élections à poursuivre son travail en toute impartialité. Cela, en réitérant leur engagement à soutenir le pays dans sa marche vers le retour à la démocratie. Hormis quelques violences isolées, le premier tour de la présidentielle du 10 octobre 2023, s’est passé dans des conditions jugées satisfaisantes par l’ensemble des observateurs internationaux. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Epidémie- La région du centre durement frappée par la Dengue

La région du Centre qui intègre la ville de Ouagadougou a enregistré 217 cas de décès liés à la maladie de la Dengue, depuis le début de l’année 2023 et 55 décès rien qu’au cours de la semaine du 06 au 12 novembre, a indiqué mardi, la Direction régionale de la Santé et de l’hygiène publique du Centre. Selon l’Ingénieur en génie sanitaire de la Direction régionale de la Santé et de l’Hygiène publique du Centre, Dramane Coulibaly, Ouagadougou et les localités qui composent la région du Centre ont cumulé 217 cas de décès liés à la Dengue, sur un total de 421 morts pour l’ensemble du pays, entre le 1er janvier et le 05 novembre 2023.La semaine du 06 au 12 novembre 2023 a été particulièrement mortifère pour la région où 55 cas de décès ont été notifiés, a précisé Monsieur Coulibaly. Il s’exprimait mardi à Ouagadougou, lors de la rencontre d’information et de sensibilisation des acteurs des médias et animateurs des plateformes sur la riposte contre la Dengue dans la région du Centre. (Source : aouaga.com)

Togo : Santé- Plusieurs cas de dengue signalés dans le pays

Huit cas de dengue ont été enregistrés ces derniers jours au Togo, notamment dans la région maritime, des Savanes et des Plateaux.« Des investigations sont en cours pour la recherche d'éventuels autres’, a indiqué mardi le ministre de la Santé, Moustafa Mijiyawa. La dengue est une infection virale transmise par des moustiques du genre Aedes. Elle est répandue dans les régions tropicales et subtropicales. Les symptômes comprennent une forte fièvre, des maux de tête intenses, des douleurs articulaires et musculaires, une éruption cutanée, et parfois des saignements. (Source : alome.com)

Bénin : Budget et finances- Les syndicalistes boycottent l’étude du Budget de l’Etat 2024

Attendues le mardi 14 novembre 2023 devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, les centrales syndicales ont choisi de boycotter l’invitation de la commission et pour cause. Contrairement aux années précédentes, les centrales syndicales n’ont pas reçu le document du projet de loi de finances qui leur sert de base pour leurs observations devant la commission des lois de l’Assemblée nationale. Bien qu’elles aient reçu une invitation pour ce mardi, l’invitation n’a pas été accompagnée par le document du projet de budget de l’État pour l’exercice 2024. Mieux encore, seule une centrale syndicale a reçu l’invitation de la commission. (Source : alome.com)

Niger : Audience- Le Président de la Transition reçoit une délégation de la République du Türkiye

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Général Abdourahamane Tiani a reçu, dans l’après-midi du dimanche 12 Novembre 2023, une délégation de la République de Türkiye conduite par le vice-ministre des affaires étrangères, l’ambassadeur Ahmet Yildiz.« Je suis venu à Niamey dans le cadre de la situation actuelle qui prévaut dans le pays et aussi concernant la question géographique sur toute la région. Nous avons profité de l’occasion pour discuter des relations bilatérales entre les deux pays », a déclaré à la presse à l’issue de l’audience, l’ambassadeur Ahmet Yildiz qui s'est dit « très optimiste concernant les relations bilatérales entre la Türkiye et le Niger ». Durant son séjour à Niamey le chef de la diplomatie turque a eu aussi « l'occasion de rencontrer quelques ministres nigériens », a-t-il indiqué.(Source : Anp)