Guinée: Politique - Lancement des activités de célébration des 16 ans de leadership de Cellou Dalein Diallo

Le Comité des Jeunes de l'UFDG a organisé ce mardi 14 novembre 2023, une conférence de presse sur le thème "Célébration des 16 ans de leadership du Président Cellou Dalein Diallo" à la maison de la presse de Guinée.

L'objectif de ces festivités seraient de rendre hommage au Président Cellou Dalein Diallo pour son parcours exceptionnel, selon le secrétaire.

Docteur Ismael Doukouré, secrétaire général du comité est revenu sur les différentes activités programmées pour cette célébration.

"Ces festivités auront pour objectif de rendre hommage au Président Cellou Dalein Diallo pour son parcours exceptionnel et son action remarquable à la tête de l'UFDG. Faire le bilan de réalisation de l'UFDG depuis 16 ans tant sur le plan politique, organisationnel, social, culturel et financier. Renforcer la cohésion, la mobilisation et la fidélisation des militants et sympathisants de l'UFDG" , a déclaré le secrétaire.

Il poursuit en précisant qu'ils procéderont à la sensibilisation de l'opinion publique sur les aspirations de l'UFDG.

"Sensibiliser l'opinion publique national et international sur les aspirations et propositions de l'UFDG pour la Guinée. Préparer les prochaines échéances électorales, notamment les élections législatives et locales en vue de consolider et élargir la base électorale de l'UFDG pour la présidentielle que nous comptons assurément gagner dès le premier tour avec plus de 60%.Ces festivités se déclinent en plusieurs activités qui se tiendront à Conakry et dans les différentes régions du pays. Parmi ces activités, nous pouvons citer un match de gala qui se tiendra le mercredi 15 novembre 2023 à l'annexe du stade Général Lansana Conté de Nongo" , ajoute-il.

À noter qu'une Assemblée Extraordinaire et Don du Sang sont prévus le samedi 18 novembre prochain au siège national du parti.