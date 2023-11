Afrique: Ampem Darkoa contre SC Casablanca - Présentation du match

Il s'agit de la première rencontre entre Ampem Darkoa et le SC Casablanca.

Alors que ces deux équipes se rencontrent pour la première fois, il s'agit de la troisième rencontre entre les équipes du Ghana et du Maroc.

Les clubs ghanéens ont remporté leurs deux matchs précédents contre des clubs marocains en finale.

Il s'agit du deuxième affrontement entre clubs ghanéens et marocains en demi-finale de la Ligue des champions.

Les seuls affrontements précédents entre les équipes du Ghana et du Maroc ont vu les Hasaacas Ladies vaincre l'AS FAR dans le dernier carré en 2021, elles ont remporté le match 2-1.

L'autre match entre clubs ghanéens et clubs marocains a vu l'AMPEM Darkoa vaincre l'AS FAR 2-1 lors de la finale en cours lors de son premier match de groupe.

Pour le SC Casablanca, il s'agit de son deuxième match contre une équipe de la région UFAO. Son autre affrontement était un match nul 1-1 contre l'hôte actuel, l'Atletico FC d'Abidjan, lors de son match d'ouverture.

Dans les matchs entre les équipes du Maroc et de la région UFAO, ils ont disputé sept matchs, l'AS FAR participant à six et le SC Casablanca à deux de ces matchs. L'équipe marocaine a remporté quatre matchs, fait match nul et perdu deux, les deux défaites étant contre des adversaires ghanéens.

Le Ghana et le Maroc deviendront les premiers pays à avoir deux clubs différents atteignant le dernier carré de la Ligue des Champions Féminine de la CAF , pour le Ghana, les Hasaacas Ladies ont été finalistes en 2021 et pour le Maroc, l'AS FAR a atteint le dernier carré à deux reprises auparavant.

Avec l'AS FAR et le SC Casablanca dans le dernier carré, c'est la première fois en phase finale que deux équipes du même pays se retrouvent en phase à élimination directe.

La victoire de l'une ou l'autre équipe verra leur pays devenir le premier à voir deux clubs différents atteindre la finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Les vainqueurs deviendront la quatrième équipe différente à atteindre la finale de la Ligue des champions féminine, l'AS FAR, Mamelodi Sundowns et Hasaacas Ladies étant les équipes précédentes à avoir atteint la finale.

AMPEM Darkoa

Est la deuxième équipe ghanéenne à atteindre le dernier carré de la Ligue des champions féminine, avec les finalistes de 2021, Hasaacas Ladies.

La seule autre fois qu'un club ghanéen a participé au dernier carré, c'était en 2021, les Hasacaas ont gagné 2-1 contre l'AS FAR.

L'AMPEM Darkoa a déjà battu des adversaires marocains lors de la phase finale actuelle en battant l'AS FAR en phase de groupes, après avoir mené un but pour remporter son premier match de groupe 2-1.

AMPEM Darkoa est la troisième équipe de la région Ufoa à atteindre le dernier carré après Hasaacas Ladies en 2021 et Bayelsa Queens du Nigeria en 2022.

Auparavant, dans les quatre dernières équipes de la région Ufoa, les Hasaacas Ladies ont battu l'AS FAR en 2021, tandis que Bayelsa Queens a perdu contre l'AS FAR en 2022.

L'AMPEM Darkoa a remporté son match d'ouverture contre l'AS FAR 2-1, a perdu son deuxième match 3-0 contre l'AS Mandé et a rebondi pour remporter son dernier match de groupe 3-1 contre les Hurucanes.

L'AMPEM n'a pas encore gardé sa cage inviolée lors de la finale en cours, ils ont encaissé cinq buts lors de leurs trois matchs.

L'AMPEM est la première équipe à remporter un groupe à la Ligue des champions féminine avec une différence de but de 0.

Aucune équipe gagnante d'un groupe à la Ligue des champions n'a jamais encaissé autant de buts (5) que l'AMPEM en a concédé lors de la campagne en cours.

Aucune équipe ayant atteint le dernier carré de la Ligue des champions n'a jamais encaissé cinq buts en phase de groupes, l'AMPEM est la première à le faire.

L'AMPEM a marqué cinq buts avec trois joueuses différentes sur la feuille de match. Tracy Twum a marqué un doublé lors de son dernier match, une victoire 3-1 contre l'AS Mandé, N-Yanyimaya Gnabekan a également marqué lors de ce match. Alors que lors de leur match d'ouverture contre l'AS FAR, Comfort Yeboah a marqué, ils ont également bénéficié d'un but contre leur camp.

L'AMPEM, lors de sa victoire contre les Hurucanes, a réussi neuf tirs cadrés et a marqué trois d'entre eux.

La gardienne de l'AMPEM, Deborah Brown, a effectué huit arrêts lors du match contre les Hurucanes, elle a fait face à 9 tirs. C'était sa première apparition en finale.

Tracy Twum, buteuse d'un doublé contre les Hurucanes, a réussi quatre tirs cadrés dans le match, elle a eu un taux de conversation de tir de 50 % alors qu'elle en a marqué deux.

Jusqu'à présent, dix joueurs ont participé aux trois matchs de l'AMPEM, tandis que neuf joueurs ont débuté les trois matchs. Les joueurs suivants ont commencé tous leurs matchs, Diana Amoako, Nancy Amoh, Ophelia Amponsah, Linda Owusu Ansah, Martha Appiah, Abena Opoku, Jernnifer Owusuaa, Tracy Twum, Comfort Yeboah.

N-Yanyimaya Gnabekan a disputé leurs trois matchs mais n'a pas encore commencé, elle n'a joué que 43 minutes au total et a marqué un but.

SC Casablanca

Après avoir atteint ce point en ouvrant par un match nul 1-1 contre l'Athletico Abidjan, ils ont ensuite perdu contre les Sundowns et ont battu le JKT Queens 4-1 lors de leur dernier match de groupe.

Leur victoire contre le JKT Queens était la deuxième fois qu'une équipe d'Afrique de l'Est encaissait quatre buts en finale, l'autre étant lorsque les Vihiga Queens du Kenya étaient battues 4-0 par les Rivers Angels du Nigeria lors de leur dernier match de groupe en 2021.

Le SC Casablanca n'est que la quatrième équipe en finale avec Rivers Angels, Mamelodi Sundowns et Green Buffaloes à marquer quatre buts ou plus dans un match de finale.

Leur victoire contre JKT Queens a été la plus forte