Afrique: Notre action de janvier à juin 2023

communiqué de presse

Conformément à son mandat, le CICR continue de répondre aux besoins des personnes touchées par le conflit et d'autres situations de violence partout en Centrafrique en utilisant au mieux son expertise, son approche humanitaire neutre et impartiale ainsi que ses capacités logistiques.

Le CICR travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge centrafricaine, les autres partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mais aussi en coordination avec les autorités nationales et autres partenaires humanitaires.

Pour contribuer à la relance des activités économiques dans la Ouaka, le CICR apporte une assistance aux groupements agricoles en distribuant des houes et des semences composées du maïs, de haricot et d'arachide. En plus, des techniciens assurent un suivi pour favoriser une meilleure production.

« Bien avant, nous cultivons des hectares sans avoir un bon rendement. Aujourd'hui, grâce aux semences reçues et le suivi du CICR, nous espérons avoir une bonne production » nous a dit Bertrand Mandakra, président d'un groupement agricole. 85 961 personnes ont reçu des vivres, des biens essentiels ou des semences et ont renforcé leurs moyens de production agricole et pastorale.

Esther, elle, avait fui les violences armées à Ndounda dans la Sous-préfecture de Kouango à 484 de Bangui en 2020. Son village avait été attaqué par des hommes armés. Elle avait alors fui avec sa famille, parcourant ainsi des Kilomètres afin de se mettre à l'abri des violences.

Elle raconte : « J'étais enceinte de 5 mois et j'avais déjà deux autres enfants. Nous avons parcouru plus de 40 kilomètres pour trouver refuge sur une île située sur le fleuve Oubangui. Sur place, mon mari pratiquait la pêche pour nous nourrir. Nos enfants tombaient régulièrement malades ».

Deux ans plus tard, Esther est enfin de retour chez elle. Nous l'avons rencontrée lors d'une distribution de vivres.

« J'ai reçu du riz, du haricot, de l'huile et du sel. Je ne m'attendais pas à cette assistance aujourd'hui. Grâce à cela, je pourrai nourrir ma famille » a-t-elle témoigné.

140 000 personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable et d'amélioration des conditions d'hygiène. 132611 personnes ont bénéficié de soins de santé gratuits. 2040 personnes détenues ont vu leurs conditions de détention améliorées dans 12 lieux de détention. Pour en savoir davantage sur notre action en République centrafricaine, de janvier à juin 2023, cliquez ici.