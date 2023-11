Ile Maurice: Il soupçonne que son frère pêcheur a été victime d'agression

Jean-Hugues Cursley Duval, un pêcheur de 50 ans, est décédé le 8 novembre à St-Brandon. Son frère, Jean Éric Jérôme Duval, a consigné un precautionary measure au poste de police de Line-Barracks car il rejette les conclusions du rapport d'autopsie, rendu par le Dr Chamane, médecin légiste de la police, qui font état d'une mort des suites d'un oedème pulmonaire aigu.

Le corps de Jean-Hugues Duval est arrivé à Maurice le 9 novembre et l'autopsie a eu lieu à la morgue Dr A.G. Jeetoo le 10 novembre, à 9 h 41. Pour le frère du défunt, la cause du décès n'est pas correcte car il a été informé que ce dernier aurait été agressé par plusieurs personnes à St-Brandon. Il demande ainsi à la police d'enquêter sur cette affaire et sollicite une copie complète du rapport d'autopsie, la famille souhaitant demander une contre-autopsie. Nous nous sommes entretenus avec leur avocat, Me José Moirt, qui nous a indiqué que son client veut que la lumière soit faite par la Criminal Investigation Division de Line-Barracks. En effet, Jean Éric Jérôme Duval dit qu'il y a des témoins qui ont vu son frère se faire agresser et pour, lui, ce dernier a été victime de foul play. L'avocat a ajouté que la contre-autopsie coûtera une fortune à la famille mais qu' ils attendent que l'enquête policière démarre pour avancer à cet effet.

Nous avons également parlé à Jean Éric Jérôme Duval qui a déclaré avoir vu des ecchymoses sur la tête et sur la hanche de son frère. «Je ne comprends pas comment ces détails n'ont pas été pris en considération. Nous avons eu des informations qu'il est décédé sous une varangue et qu'il était en compagnie d'amis un peu plus tôt. Nous demandons que ces personnes soient interrogées au plus vite car nous voulons la justice pour lui. Un jour avant sa mort, il parlait à ma fille pour dire qu'il rentrait dans pas longtemps et qu'il organiserait les préparatifs pour les fêtes de fin d'année.»