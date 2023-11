Afrique: Exemption de visa pour les Africains - Pourquoi le Kenya et le Rwanda ont fait un pas dans la bonne direction

analyse

Le président du Kenya, William Ruto, a récemment annoncé que les frontières du Kenya seraient ouvertes aux visiteurs de toute l'Afrique, sans visa, d'ici à la fin de 2023. Il a déclaré

Lorsque les gens ne peuvent pas voyager, les hommes d'affaires ne peuvent pas voyager, les entrepreneurs ne peuvent pas voyager, nous devenons tous des perdants nets.

Quelques jours plus tard, le président rwandais Paul Kagame lui a emboîté le pas, déclarant que tous les Africains pourraient entrer au Rwanda sans visa.

Ni le Kenya ni le Rwanda ne seront les premiers. Fin 2022, le Bénin, la Gambie et les Seychelles avaient déjà mis en place un système d'accès sans visa pour tous les Africains. D'autres suivront peut-être bientôt. Certaines régions, certains blocs sous-régionaux et certains accords bilatéraux ont également mis en place un accès sans visa et même sans passeport dans certains cas.

Au sein de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya autorisent les voyages transfrontaliers sans passeport. Le Botswana et la Namibie ont récemment signé un accord similaire.

Malgré ces progrès, vers la fin 2022, seulement 27 % des routes africaines permettaient aux Africains de voyager sans visa.

Des actions telles que celles du Kenya et du Rwanda permettent à l'Union africaine d'aller plus loin. La régularisation de la libre circulation des personnes à travers les frontières africaines est l'un des grands défis de développement du continent. C'est l'un des projets phares de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Mais même si tous les pays africains n'exigeaient plus de visas pour les Africains, cela ne donnerait pas nécessairement aux visiteurs le droit de postuler à un emploi, d'établir une entreprise ou de construire une maison dans le pays d'accueil. Le protocole de 2018 sur la libre circulation des personnes de l'Union africaine vise la libre circulation totale, en trois phases : l'entrée, la résidence et l'établissement. Cela inclut tous les droits économiques complets, y compris en matière d'emploi. Il n'a toutefois pas été largement ratifié.

Notre nouvelle étude sur les tendances migratoires souligne la contribution potentielle des migrations au développement économique des pays d'origine et de destination. Cette contribution se concrétise par le transfert de compétences, de connaissances et d'envois de fonds. L'étude montre également que les migrations intra-africaines sont solidement ancrées dans des liens géographiques, sociaux et économiques. Les mouvements se font principalement à l'intérieur des régions et modérément entre elles.

Libre-échange et circulation des personnes

Les politiques de l'Union africaine soutiennent la libéralisation du commerce intracontinental, des investissements et de la circulation des personnes afin de promouvoir le développement économique, social et politique du continent. Le continent a progressé sur les aspects de l'Accord de libre-échange continental africain qui traitent du commerce et de l'investissement. Il n'y a pas eu beaucoup de progrès en ce qui concerne la libre circulation des personnes. Pourtant, la réussite de l'accord commercial passe par une plus grande liberté de circulation des personnes.

Cette interdépendance entre le commerce et la libre circulation des personnes a été au centre du récent Forum panafricain sur les migrations qui s'est tenu à Gaborone, la capitale du Botswana. Ce forum réunit les États membres de l'Union africaine, les communautés économiques régionales du continent, les agences des Nations unies et les organisations intergouvernementales pour délibérer sur les questions de migration et de mobilité humaine en Afrique.

La conférence a noté que la plupart des pays africains n'avaient pas ratifié le protocole sur la libre circulation des personnesde l'Union africaine. Dans le même temps, des améliorations ont été constatées dans les politiques et les pratiques aux niveaux national, bilatéral et multilatéral, qui facilitent la libre circulation des Africains.

Outre les annonces récentes du Rwanda et du Kenya, on peut citer d'autres exemples avec de plus en plus d'accords réciproques entre les pays.

La migration régionale, une norme

L'histoire des Etats africains avec des liens sociaux forts au-delà des frontières nationales, fait de la mobilité régionale une norme plutôt qu'une exception. C'est ce qui ressort des itinéraires de migration, qui se trouvent pour la plupart dans les mêmes régions et qui se déroulent dans les deux sens.

Par exemple, l'itinéraire du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire est la plus grande route migratoire du continent et au sein de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) - le bloc économique de 15 États d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire vers le Burkina Faso est tout aussi populaire. Cette tendance est omniprésente sur l'ensemble du continent, sauf dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe, où la plupart des routes migratoires tendent à mener à l'Afrique du Sud.

Parmi les principales communautés économiques régionales, c'est la Cedeao qui connaît les migrations régionales les plus intenses. Elle est suivie par la Communauté de développement de l'Afrique australe et la Communauté de l'Afrique de l'Est. En revanche, la Cedeao est celle qui enregistre le moins de migrations interrégionales, tandis que la Communauté de l'Afrique de l'Est est celle qui en enregistre le plus.

Les différences de développement en Afrique signifient que certains pays connaissent des schémas contrastés, en particulier en ce qui concerne les migrations extracontinentales. Alors que la plupart des migrants africains migrent vers et depuis d'autres parties du continent, l'émigration extra-continentale est plus importante dans les pays à revenu intermédiaire tels que l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigéria.

L'immigration et l'émigration sont généralement faibles dans les pays à faible revenu et plus élevées dans les pays à revenu intermédiaire. Dans les pays riches, les gens ont tendance à ne pas émigrer. Le niveau relativement faible des migrations en Afrique suit cette tendance.

Seuls 14 % du total des émigrants dans le monde viennent d'Afrique. La densité moyenne des migrants, ou le pourcentage de migrants vivant sur le continent, est de 1,89 %, contre une moyenne mondiale de 3,6 %, l'Europe et l'Amérique du Nord se situant respectivement à 12 % et 16 %. La migration africaine est donc non seulement faible par rapport aux moyennes mondiales, mais elle présente également des caractéristiques de faible revenu.

Les pays à revenu élevé ont tendance à avoir plus d'immigrants que d'émigrants. L'inverse est vrai pour les régions à faible revenu. L'Afrique dans son ensemble compte plus d'émigrants que d'immigrants, ce qui confirme le lien entre migration et développement.

Les restrictions légales importent peu

Une grande partie des migrations en Afrique est insensibles aux restrictions juridiques ou aux définitions des frontières nationales, et même aux contraintes logistiques. Les diktats gouvernementaux parviennent à rendre une grande partie de cette migration irrégulière, mais ne parviennent pas à l'arrêter. Bien que l'intégration régionale et la libéralisation des règles de migration soient utiles, elles ne résolvent pas encore ce problème.

Le principal pays d'origine des migrants vers le Kenya est la Somalie, bien qu'elle ne fasse pas partie de la même communauté économique régionale. Et malgré les efforts du gouvernement kenyan pour dissuader les migrants somaliens de venir au Kenya. Le principal pays de destination des émigrants nigérians en Afrique est le Cameroun, bien qu'il n'appartienne pas à la Cedeao.

Si les réformes de la gouvernance des migrations en Afrique font des progrès considérables, il faudra encore du temps avant qu'elles ne rattrapent leur retard et soient capables de traiter de manière équitable et rationnelle la réalité des schémas migratoires en Afrique.

Michael Mutava, du New South Institute, est l'auteur du rapport sur lequel est basé cet article.

Alan Hirsch, Research Fellow New South Institute, Emeritus Professor at The Nelson Mandela School of Public Governance, University of Cape Town