Angola: Le Président de la République veut que TAAG soit plus compétitive sur le marché international

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a recommandé lundi, à Luanda, à la compagnie nationale aérienne (TAAG) d'être plus ambitieuse et compétitive sur le marché international et de mieux servir les utilisateurs.

"Nous devons être plus ambitieux", a déclaré l'homme d'État, ajoutant que la compagnie ne peut pas se contenter de desservir un seul pays asiatique, la Chine, un seul pays américain, le Brésil, et trois villes européennes de la Méditerranée.

João Lourenço, qui intervenait lors de la cérémonie d'investiture du nouveau secrétaire d'État chargé des secteurs de l'Aviation civile, maritime et portuaire, Rui Paulo de Andrade Teles Carreira, a également évoqué la nécessité d'ouvrir de nouvelles routes pour mieux desservir Afrique.

Pour le Chef de l'État, « nous devons avoir l'ambition de nous rendre dans certaines villes des États-Unis d'Amérique », profitant de l'amélioration des liens d'amitié et de coopération et des portes qui s'ouvrent.

L'homme d'État a informé que le pays est en train de faire des nouvelles commandes d'avions à Boeing pour renforcer la flotte existante.

João Lourenço a déclaré que le nouveau secrétaire d'État, en collaboration avec le ministre des Transport, avait la responsabilité d'améliorer la compagnie TAAG, saluant l'investissement réalisé au cours des dernières 48 années dans les domaines des ressources humaines et des équipements.

Le nouveau secrétaire d'État Rui Carreira a exprimé, dans des déclarations à la presse, qu'il était très motivé et chercherait à être le fidèle exécuteur des directives reçues et le principal coadjuteur du ministre des Transports.

L'ancien administrateur exécutif de TAAG a promis de favoriser le dialogue avec les secteurs sous sa responsabilité pour mieux servir la Nation.

Rui Paulo de Andrade Teles a été nommé secrétaire d'État chargé des secteurs de l'aviation civile, maritime et portuaire, en remplacement de Vumpa de André Londa, un jour après l'inauguration du nouvel aéroport international Dr. António Agostinho Neto.

Construite dans la commune d'Icolo et Bengo, province de Luanda, la nouvelle infrastructure aéroportuaire, évaluée à 2,8 milliards de dollars, occupe une superficie de 1.324 hectares et peut accueillir un volume de fret de 130 mille tonnes/an.

Selon des études techniques, il s'agit du troisième aéroport d'Afrique en termes de volume de passagers par an. Le nombre attendu est de 15 millions de passagers par an, 10 millions sur les vols internationaux et cinq millions sur les vols intérieurs. JFS/VIC/LUZ