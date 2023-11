Angola: L'ambassadeur angolais souligne le partenariat entre le pays et l'Espagne

Luanda — L'ambassadeur d'Angola auprès du Royaume d'Espagne, Alfredo Dombe, a souligné samedi, à Madrid, le partenariat entre les deux États pour contribuer à la croissance économique et au développement social des Angolais.

Intervenant lors de l'événement officiel du 48e anniversaire de l'Indépendance nationale, le diplomate a souligné la participation d'entreprises espagnoles à la construction d'infrastructures sanitaires, scolaires et industrielles, entre autres projets, dans diverses localités du pays.

A cet effet, il a rappelé que l'Espagne a été l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître l'Indépendance de l'Angola et que tous deux ont établi des relations diplomatiques en 1987, avec la signature d'un Accord général de coopération en mai de la même année.

Dans le secteur de l'enseignement supérieur, l'ambassadeur a distingué l'Université internationale de Cuanza, dans la ville de Cuito, province de Bié, avec des licences en ingénierie, sciences de la santé, sciences de l'éducation et sciences sociales et humaines".

Selon le chef de la mission diplomatique angolaise en Espagne, la création de cette université, la première institution d'enseignement supérieur bilingue portugais-espagnol en Angola, en 2020, est une démonstration du rôle important que joue le pays sur le continent africain participant à la parfaite articulation de l'espace multinational de l'ibérophonie.

Selon Alfredo Dombe, l'Angola est devenu un pays stratégique pour la croissance externe de l'Espagne en Afrique, compte tenu du niveau des relations démontré lors de la visite du Roi Philippe VI, la première d'un monarque espagnol dans un État d'Afrique subsaharienne.

Avec ces actions, a-t-il dit, et d'autres, on peut facilement conclure que les relations entre l'Angola et l'Espagne sont sur la bonne voie.

Il a réitéré la confiance de l'Angola, avec la collaboration internationale et le soutien des partenaires, pour continuer à atteindre de nouveaux sommets pour positionner le pays sur la voie du développement économique et social, réalisant ainsi les désirs de tous ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la liberté.

D'autre part, la présidente de l'Association des Angolais en Espagne, Paulina Capitão, a déclaré qu'en célébrant l'acte le plus important du peuple angolais, on rend hommage à ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts ni leur propre vie pour réaliser l'objectif tant attendu, la liberté.

La semaine du 11 novembre a été marquée, en Espagne, par plusieurs activités, telles que la consultation des dirigeants des associations, le dévoilement de la plaque et du buste du premier président et fondateur de la Nation, António Agostinho Neto, dans une université espagnole, la célébration d'une messe d'action de grâce, promu par la communauté des missionnaires angolais.