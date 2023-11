Angola: L'exécutif propose la réduction de la TVA à 5% sur les produits de grande consommation

Luanda — L'Exécutif a proposé lundi, à Luanda, la réduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) d'environ 5 pour cent sur les produits alimentaires de grande consommation, contre les 7 pour cent de la proposition initiale.

Lors de la présentation du document, en discussion dans les commissions spécialisées de l'Assemblée nationale, la ministre des Finances, Vera Daves, a informé que la décision de l'Exécutif était le résultat d'une étude approfondie des conditions actuelles de l'économie nationale.

Parmi les produits proposés par l'exécutif dans le cadre du paquet TVA de 5 pour cent figurent les viandes et abats de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, la volaille (sauf la dinde et l'oie), le poisson (sauf le requin, le saumon et la morue), le lait, le yaourt, le beurre ou la margarine.

Le paquet comprend également des oeufs, des légumes comestibles, des fruits, du thé, des céréales, de la farine de maïs et de blé, de l'huile de cuisson, du sucre, des pâtes, du pain et autres pâtisseries, de l'eau et du sel, entre autres.

L'opposition parlementaire défend cependant la suppression totale de la TVA sur ces produits alimentaires largement consommés par la population.

Le représentant Álvaro Chicuamaga Daniel, du groupe parlementaire de l'UNITA, a encouragé l'Exécutif à accepter la suppression totale de la TVA sur les biens de grande consommation, car, selon lui, "la faim en Angola constitue un problème très grave".

La ministre des Finances, Vera Daves, avait alors précisé qu'une TVA à zéro pour cent était irréalisable car l'effet final est d'augmenter le prix des produits et non de les réduire.

"D'après notre analyse d'autres réalités de la TVA à zéro pour cent, nous avons constaté que l'effet final est une augmentation du prix au lieu d'une réduction, car les entreprises qui vendent des produits à une TVA à zéro pour cent ne cessent pas d'être éligibles à un remboursement", a-t-il noté.

Selon la ministre Vera Daves, ces entreprises supportent la TVA sur l'acquisition et la fabrication de ces produits, sur l'achat de services, sur l'acquisition d'équipements et lors de la vente, elles ne peuvent pas ajouter de TVA, "donc l'effet final est de créer une distorsion dans la chaîne de prix et de l'augmenter.

Elle a ajouté que les entreprises et les citoyens eux-mêmes verraient que l'application d'une TVA à taux zéro n'aurait pas l'effet positif escompté.

Cependant, le député Paulo de Carvalho, du MPLA, a souligné que la réduction de la TVA n'entraînera aucune baisse des prix des produits, "elle ne provoquera pas de déflation, en aucune façon, les prix resteront les mêmes, malgré cette réduction".

Le débat, marqué par des moments de grande tension entre les députés du MPLA (parti au pouvoir) et de l'UNITA (opposition), se poursuit mardi.

L'initiative législative du Président de la République, en tant que détenteur du Pouvoir Exécutif, vise à l'adapter à la réalité du contexte économique et social actuel du pays et aux défis économiques et financiers auxquels sont confrontées les familles et les entreprises.

Dans la proposition initiale, l'Exécutif proposait de réduire le taux d'incidence de la TVA sur tous les produits alimentaires de 14 à 7 pour cent, à l'exception de la province de Cabinda, qui aura désormais un taux d'incidence de TVA unique, de l'ordre de 1%, compte tenu du régime spécial en vigueur dans cette région, en raison de la discontinuité géographique.