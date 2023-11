Algérie: Ouverture de la 19e édition du Salon international des travaux publics

ALGER — La 19e édition du Salon international des travaux publics (SITP) a été ouverte mardi au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) avec la participation de plus de 230 entreprises nationales et étrangères.

Inaugurée par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, qui était accompagné du ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu dont le pays et l'invité d'honneur de cette édition, ainsi que des plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Algérie.

Dans son allocution d'ouverture, M. Rekhroukh a souligné que ce Salon constituait "une occasion pour évaluer les avancées du secteur de travaux publics et une opportunité pour les entreprises de réalisation et d'études d'établir des partenariats et des échanges fructueux en adéquation avec les technologies nouvelles que connait le secteur".

Il a dans ce sens émis le souhait de voir cette manifestation constituer "un cadre de coopération et de partenariat fructueux et utile, dans une approche nouvelle associant start-ups, centres de recherches et des technologies, et universités".

Rappelant la dimension stratégique importante des projets structuraux lancés notamment dans la réalisation des voies ferrées, le ministre a indiqué que le pays s'est renforcé, dans le cadre de la concrétisation de divers programmes de développement, d'un réseau routier de 141.716 km dont 8.896 km d'autoroutes et pas moins de 11.642 ouvrages d'art.

Il a également souligné que le pays disposait de 4.700 km de voies ferrées exploitables, un réseau appelé à s'accroître pour atteindre 6.500 km à la réception du programme en cours de réalisation et 15.000 km à l'horizon 2030.

Dans ce sens, le ministre a mis en avant les projets de voies ferrées dédiées au transport du phosphate depuis la mine de Djebel Onk et Bled El-Hadba à l'Est du pays et celles du transport du fer brut depuis le gisement de fer de Gara Djebillet à l'Ouest du pays.

Mettant en avant l'importance de la formation dans le secteur des travaux publics, le ministre a souligné que son département était en phase de préparation du lancement des formations au niveau de ses nouvelles structures : l'Ecole des métiers à Djelfa, l'Ecole supérieure du management à Sidi Abdallah (Alger) et le Centre national de contrôle de la qualité à Ain Defla.

Dans le chapitre de la coopération, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base a souligné l'importance du partenariat algéro-turque et a exprimé le souhait de voir ce Salon contribuer à "le renforcer pour l'étendre vers d'autres volets notamment dans les projets des voies ferrées".

De son côté, le ministre turc Abdulkadir Uraloglu, en relevant les liens historiques entre l'Algérie et la Turquie, qui se traduisent aujourd'hui par des relations économiques "solides", a assuré la volonté de son pays à oeuvrer pour développer davantage les relations algéro-turques, notamment à travers la relance de projets communs dans divers domaines.

Aux côtés des opérateurs algériens, cette 19e édition du SITP, organisée par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, en partenariat avec "Algeria Expo" filiale de la Société nationale des foires et des exportations (Safex), enregistre la participation de plusieurs exposants étrangers représentant plusieurs pays.

Des Instituts spécialisés dans les travaux publics et le génie civil, des startups, des banques et des établissements financiers sont également présents au SITP 2023 qui s'étalera sur cinq jours.

Le Salon, dédié notamment à l'exposition des technologies et des services, constitue une occasion pour les opérateurs nationaux d'établir des relations avec leurs homologues étrangers, pour la réalisation de projets communs et l'échange d'expérience, soulignent les organisateurs.

Au cours de cet événement, sept accords de partenariat dans les volets formation, recherche et développement technologique seront signés entre des structures relevant du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base et des instances opérant dans le domaine.