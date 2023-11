Algérie: Les représentants des factions palestiniennes saluent la position de l'Algérie

ALGER — Des représentants des factions palestiniennes en Algérie ont salué, mardi, la position constante de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du peuple palestinien, appelant tous les hommes libres du monde à soutenir la résistance palestinienne afin de poursuivre la lutte contre l'occupant sioniste.

Lors d'une rencontre de l'instance algérienne des partis de soutien à la Palestine avec les représentants des factions palestiniennes en Algérie tenue au siège du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à Alger, les participants se sont félicités de la position des partis politiques algériens en faveur de la cause palestinienne, s'alignant avec la position officielle du pays et le rôle joué par la diplomatie parlementaire en matière d'aides humanitaires et sanitaires que l'Algérie apporte en soutien de la résistance du peuple palestinien dans la bande de Ghaza qui subit l'agression sioniste barbare depuis le 7 octobre dernier.

S'exprimant à cette occasion, le représentant du Mouvement de la résistance palestinienne Hamas en Algérie, Youcef Hamdane a indiqué que la résistance palestinienne avait besoin du soutien de toute la nation arabo-musulmane, soulignant que "la cause n'est pas seulement celle des Palestiniens, mais de tous les hommes libres du monde, des Arabes et des musulmans".

Il a, dans ce contexte, appelé à réfléchir à la situation en Palestine qui exige une unification, saluant la position inaliénable de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et du peuple palestinien.

Le représentant de Hamas en Algérie a précisé que l'occupation sioniste cherche à montrer que ce qui se passe dans la bande de Ghaza est une réalisation, mais "il ne s'agit que d'un suicide et d'une occupation (...) elle traverse, en fait, une crise et subit de lourdes pertes qu'elle ne déclare pas. Elle ne peut ni avancer ni se retirer".

A ce propos, il a affirmé que tous les plans de l'occupant sioniste et des pays le soutenant ont échoués. "Ils n'ont pas pu briser la résistance palestinienne ni mettre fin au rassemblement du peuple palestinien autour de sa résistance, ce qui justifie le dernier changement relatif dans la position de l'Administration américaine".

De son côté, le représentant du Front populaire pour la libération de la Palestine en Algérie, Nader El-Qissi a affirmé que "Ce qui a été pris par la force, ne peut être rétabli que par la force". C'est pourquoi "nous revendiquons, en tant que factions palestiniennes, le soutien à la résistance sur le terrain par tous les moyens".

L'intervenant a, en outre, souligné "l'existence d'un fort élan populaire à Ghaza en faveur de la résistance palestinienne", indiquant que "depuis le début de l'opération baptisée +Déluge d'El Aqsa+, il y a une étroite coordination entre les factions de la résistance palestinienne en vue de relancer leurs activités en Cisjordanie".

Après avoir salué la position de l'Algérie, dirigeants et peuple, en faveur du peuple palestinien et de sa cause juste, M. El-Qissi "a fortement fustigé" les positions de certains pays arabes qui "ont prouvé leur partialité au service de leurs propres intérêts", loin de la souffrance du peuple palestinien.

Abondant dans le même sens, le représentant du "Front Démocratique de Libération de la Palestine" en Algérie, Mohamed Al-Hamami a mis en exergue "les positions courageuses" du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en faveur de la cause palestinienne centrale et envers le peuple palestinien. Le responsable a loué, par la même, les positions honorables du peuple algérien.

M.Al-Hamami a condamné l'occupation sioniste qui, après les échecs essuyés face à la résistance palestinienne, a pris les civils ghazaouis innocents pour cibles.

Le responsable s'est indigné contre l'inertie des pays arabes normalisateurs, estimant qu"'ils pouvaient, au moins, mettre fin aux relations avec l'entité sioniste".

Ces pays, ajoute M. Al-Hamami, "font prévaloir leurs intérêts avec l'occident, d'où leurs positions à géométrie variable".

L'opération "Le déluge d'El Aqsa" a eu lieu pour défendre le droit des palestiniens à l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, protéger les lieux saints, la Mosquée d'Al Aqsa et ses périphéries, riposter aux agressions quotidiennes des colons sionistes et à la politique de l'extrême sioniste, a indiqué M. Al-Hamami.

L'instance qui suit de près la situation lamentable des palestiniens et de la Résistance, victimes du siège imposé et de l'acharnement international, et après l'évaluation des positions arabes et internationales vis-à-vis de la question, a réitéré sa position indéfectible en faveur de la cause palestinienne, s'engageant à mener une action à tous les niveaux afin de faire cesser l'agression sioniste.