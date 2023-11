Algérie: Krikou appelle tous les hommes libres du continent africain à condamner l'agression sioniste

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a lancé un appel, mardi, à tous les hommes libres du continent africain pour condamner l'agression sioniste, exiger sa cessation immédiate, et faciliter l'acheminement des aides humanitaires.

Participant par visioconférence à la réunion des ministres des Etats membres de l'Union africaine (UA) chargés de la condition de la femme, Mme Krikou a évoqué "la situation qu'endure le peuple palestinien, en proie à une agression brutale ciblant en particulier les femmes et les enfants qui voient leurs droits bafoués, notamment leur droit à la vie".

La ministre a appelé, dans ce contexte, tous les hommes libres du continent africain à exiger "un cessez-le feu immédiat et la facilitation de l'acheminement des aides humanitaires, d'autant plus que la situation sanitaire à Gaza se détériore de plus en plus en raison des bombardements continus ciblant les hôpitaux et les refuges, ce qui va à l'encontre de tous les us et les coutumes et constitue des crimes incontestables".

Après avoir rappelé les milliers de femmes et d'enfants tombés en martyrs depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, Mme Krikou a souligné que la position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne est "constante", affirmant que ce soutien trouve ses racines dans la conviction de l'Algérie, puisée de sa Glorieuse révolution.