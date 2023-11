Algérie: Handisport - La relance des différentes disciplines passe par la création de compétitions des jeunes catégories

ALGER — Les techniciens algériens en handisport participant aux travaux du Collège technique national (CTN) de la fédération algérienne (FAH), abrité par le Centre de regroupement des équipes nationales à Souidania (Alger), ont convenu que la "relance des différentes disciplines gérées par l'instance fédérale, doit s'orienter vers la création des compétitions des jeunes catégories, condition imparable, pour assurer la relève".

Au cours des différents ateliers tenus lors du collège technique national (CTN), les techniciens présents aux travaux ont alerté sur le problème de la relève qui fait défaut au sport handisport algérien dans presque toutes les disciplines sportives, et risque de porter préjudice aux équipes nationales et dans presque toutes les spécialités.

Ce constat amer doit trouver sa solution dans l'engagement au niveau surtout des clubs qui sont et seront toujours les pourvoyeurs d'athlètes d'équipes nationales. Delà, le lancement des équipes nationales (B) doit voir le jour, car elles seront les antichambres des équipes A qui font le bonheur de l'handisport algérien, à l'image du para-athlétisme, para-powerlfiting, para-judo, goal-ball.

Aux yeux des techniciens des différentes spécialités : " il est temps d'aller vers le lancement des championnats d'Algérie de jeunes catégories (U15, U16, U17, etc....). Il faut commencer à y travailler dessus, et lancer des projets moins-couteux, mais porteurs de résultats dans un proche avenir. Ces compétitions et tournois nationaux des jeunes catégories doivent forcément avoir leur impact sur les équipes nationales dont l'optique de préparer l'avenir de ses sélections en intégrants de jeunes éléments et injecter du sang neuf dans l'effectif".

Il faut signaler que pour la première fois, le collège technique nationale de la FAH regroupe plus d'une soixantaine de technicien, chiffre record, selon le constat même des présents, ce qui a permis d'élargir les consultations et s'imprégner des différentes approches, lors des deux jours du conclave.

Pour le rapporteur de la rencontre et chargé de la formation au niveau de la fédération, Rachid Khelafi, " ce collège technique était dans son ensemble très bénéfique et fructueux. Ils nous ont permis de toucher aux sujets cruciaux de l'handisport national (équipes nationales, calendrier des compétitions nationales, système de compétition, médical, formation, édiction des règlements techniques et généraux des disciplines sportives, développement, prospection et prise en charge des jeunes talents et des athlètes d'élite...etc)".

Et d'ajouter : " On a ressenti une réelle volonté et un désir de tous de donner une nouvelle impulsion aux disciplines gérées par la Fédération algérienne (FAH), surtout celles porteuses de consécration. Une nécessité de conjuguer les efforts avec davantage de coordination entre toutes les parties concernées s'impose aujourd'hui en vue de maintenir la dynamique des résultats existants, mais surtout essayer de booster davantage les différentes disciplines".

Au cours de ce rassemblement présidé par le président de la fédération, Sid Ahmed Elasri, aux côtés du Directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha et les cadres de l'instance, " un état des lieux de la situation de l'handisport national", a été fait, à travers des exposés claires et limpides.

Parmi les autres recommandations des techniciens, la nécessité d'augmenter le nombre des licenciés celle des classificateurs, la modification du système de compétitions et surtout le besoin accru de l'accroissement des opérations de formation dans toutes les disciplines et de journées de recyclage (entraineurs-officiels-classificateurs).

Par-exemple, le nombre actuel de licencier pluridisciplinaires de la saison 2022-2023 a atteint un total de 2692 licenciés dont 2205 hommes, avec en tête le para-athlétisme (1199 dont 928 hommes), suivi de très loin de la natation (349 licenciés dont 281 hommes), du handi-basket (317 licenciés dont 245 hommes), du goalball (275 licenciés dont 243 hommes), du football inadaptés (194 licenciés hommes), et du para-volley (113 licenciés tous des hommes). Le para-judo et le para-powerlifting, qui sont des disciplines paralympiques porteuses de médailles, reste à la traine avec 64 licenciés dont 55 hommes, pour la 1re et 58 licenciés dont 32 hommes pour la seconde.