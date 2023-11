Tunisie/São Tomé and Príncipe: Eliminatoires Coupe du Monde 2026 | 1ère journée - - Ce vendredi 20h00 à Radès - - Tunisie-Sao Tomé-Et-Principe - Une mission pas si délicate

Jalel Kadri et ses hommes sont devant une belle opportunité pour bien commencer la phase éliminatoire de la coupe du monde.

Les Aigles de Carthage entameront ce vendredi la phase cruciale des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une longue et dure épreuve avec pour but de finir le parcours par une qualification au mondial qui se déroulera en juin et juillet 2026 et organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Les chances de l'équipe de Tunisie sont réelles pour ne pas manquer cet objectif et écrire l'histoire.

Surtout que les équipes qui forment avec elle le Groupe H (la Guinée équatoriale, la Namibie, le Libéria et São Tomé-Et-Principe) sont largement à sa portée et ne sont pas en mesure théoriquement de lui barrer le chemin vers la cour des grands. Surtout aussi que le match inaugural de ces éliminatoires se jouera au Stade Hamadi Agrebi de Radès contre l'équipe supposée la plus faible du Groupe. L'équipe de São Tomé est classée 186e mondiale selon le dernier classement d'octobre de la Fifa.

C'est dire l'écart énorme qui sépare sur le papier les Aigles de Carthage de Jalel Kadri de l'adversaire. Une large victoire au premier match aura des répercussions positives sur le reste du parcours et permettra au sélectionneur Jalel Kadri d'aborder la seconde rencontre du 21 novembre avec la Namibie sous les meilleurs auspices.

Respecter l'adversaire

La première imprudence à ne pas commettre, c'est de trop sous-estimer cet adversaire assez modeste et de penser que Youssef Msakni et ses coéquipiers n'en feraient qu'une bouchée.

On pourrait tomber dans un excès de confiance qui pourrait nous être préjudiciable et nous jouer un mauvais tour. L'approche de ce match doit donc être sérieuse et méticuleuse et les consignes devront être assez strictes et claires à ce sujet.

Surtout que la préparation de ce match n'a pas été idéale ni exemplaire avec un regroupement des joueurs qui s'est fait par étapes et par groupes. Dix joueurs le premier jour (Hassen, Dahmen, Ben Saïd, Jelassi, Khenissi, Msakni, Belarbi, Sassi, Zâalouni, et Ghram) pour la première séance.

Le trio Naim Sliti, Montasser Talbi et Issa Laïdouni a rejoint le groupe pour l'entraînement du mardi avant que tout l'effectif ne soit à la disposition de Jalel Kadri à partir de mercredi.

Juste le temps de peaufiner un peu plus les automatismes, de mettre la stratégie adéquate et d'opter pour les meilleurs profils de joueurs pour un match à vocation purement offensive. Il va falloir, en effet, gagner par un score éloquent et convaincre. Une mission pas très difficile à remplir.