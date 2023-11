Tunisie: Qu'est-ce qui fait courir le CA cette saison? - L'ambition naît dans les vestiaires

Aujourd'hui, le CA a su se remettre d'aplomb, s'appuyant sur la force du groupe et les liens forts qui unissent les joueurs. Cela ressemble à un sacré tour de force par rapport aux périodes précédentes.

Premier de cordée avec le tenant, le CA de cette saison a forcément évolué par rapport à celui de la saison passée où l'équipe a cependant joué les premiers rôles lors des trois quarts du championnat. Qu'est-ce qui fait donc courir les Clubistes cette saison? Primo, l'identité de cette équipe s'est forgée autour de deux aspects chers aux fans : la cohésion et la générosité, avec, depuis quelque temps déjà, un onze qui dégage force et enthousiasme.

Et en l'état, il en aura pourtant fallu des ressources pour «digérer» les bouleversements opérés en été, avec les départs successifs de quelques cadres (Azouni, Ghandri, Kossi, Sabo, même si cela ne semble pas s'être ressenti sur les résultats).

Déclic et promesses

A présent, les indicateurs sont au vert. Il ne faut pas oublier aussi l'entourage du club, l'impulsion d'un bureau qui fait un travail dans l'ombre avec des retombées sur l'allure de l'équipe fanion. En clair, on pense souvent à la série en cours de victoires, à la réussite d'Eduwo, aux progrès de Zâalouni, à l'adaptation rapide de Ghaith Sghaier et à l'ascension de Meziani, mais il ne faut pas oublier que lors de la trêve estivale et du remue-ménage, le bureau a pris des décisions fortes pour ne pas troubler la quiétude du groupe, ni bouleverser la sérénité d'un club qui «s'enflamme» souvent à la moindre perturbation.

Aujourd'hui donc, les prestations clubistes s'inscrivent dans la lignée des récentes performances d'un club qui aura su se remettre d'aplomb, s'appuyant sur la force du groupe et les liens forts qui unissent les joueurs. Bref, au CA, l'ambition naît dans le vestiaire, et cela ressemble à un sacré tour de force par rapport aux périodes précédentes.

Ce faisant, jusque-là certes, il n'y a pas eu vraiment de rencontres abouties, mais il y a eu des matchs «déclics» pour finalement lancer sa saison. Est-ce un avant-goût avant les dures batailles continentales en phase de groupe de C3 ? Seraient-ce des promesses avant d'affronter le tenant étoilé et les deux poursuivants immédiats que sont le ST et l'OB ? La situation et le contexte aidant, les Clubistes ont de bonnes raisons d'espérer et de rêver d'une brillante saison, avec la récompense, cette fois, au bout du chemin.