Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce mercredi 15 novembre 2023

En une de l'express: Agro-industrie : La Mauritius Meat Authority sur le gril... ; Autre titre: Top 100 Companies : Les contours d'une reprise dopée par une roupie faible.

Agro-industrie : La Mauritius Meat Authority sur le gril...

Initialement prévue pour briser le monopole et abaisser les prix pour la fête de l'Eid-ul-Adha, en juin, l'importation de 1 200 têtes de bétail par la Mauritius Meat Authority (MMA) a été compromise par des problèmes opérationnels et financiers. Malgré des budgets alloués, des appels d'offres avortés, et un contrat de transport non honoré, la MMA se trouve aujourd'hui confrontée à une dette de Rs 40 millions envers la société de transport. Les autorités refusent de régler cette somme. L'affaire a été référée au «State Law Office».

Top 100 Companies : Les contours d'une reprise dopée par une roupie faible

Bien plus qu'un classement des meilleures entreprises du pays, l'édition 2023 du Top 100 Companies demeure un outil de référence par excellence, tant pour les opérateurs que pour les décideurs économiques, pour mieux comprendre et appréhender le monde des affaires. Véritable baromètre économique, la publication dresse, comme les précédentes éditions, les contours de la vie des entreprises et analyse leur santé financière en portant les projecteurs sur les différents secteurs qui la composent.

Soupçons de meurtre à Moka : Vilasha Sooriah succombe à des brûlures, P. 7 son époux arrêté

Le corps de Vilasha Sooriah a été découvert à son domicile à Camp-Laserpe, Moka, dans la soirée de lundi. La victime, âgée de 39 ans, gisait inconsciente sur son lit. Elle était partiellement recouverte d'un drap et présentait des brûlures visibles à la nuque. Le médecin légiste de la police, le Dr Prem Chamane, a été dépêché sur les lieux. L'autopsie pratiquée hier matin a conclu que Vilasha Sooriah est décédée des suites d'un choc causé par des brûlures sévères.