Maroc: Le Festival Visa for Music, un événement artistique majeur à l'échelle africaine et internationale (organisateurs)

Rabat — Le Festival Visa for Music s'est affirmé en tant qu'un événement artistique majeur sur la scène africaine et internationale, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur fondateur du festival Visa for Music, Brahim El Mazned.

"Cet événement culturel est devenu le reflet de la dynamique que connaît le continent africain en matière d'industrie musicale", a souligné M. El Mazned, dans une déclaration à la MAP, en marge d'une conférence de presse consacrée à la 10ème édition de ce festival, qui se tiendra du 22 au 25 novembre, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Et d'ajouter que le festival Visa For Music est désormais un rendez-vous professionnel réunissant une panoplie d'acteurs culturels issus de différents pays du monde.

De son côté, le directeur général de la Fondation Hiba, Marwane Fachane a indiqué que le festival, qui offre une programmation riche et intéressante, reste fidèle à son engagement en faveur de la "promotion de la musique marocaine, africaine et orientale à l'échelle mondiale".

Dans la même veine, le président de la Fondation Hiba, Younes Boumehdi, a souligné que cet événement artistique et culturel constitue un espace pour la formation de jeunes artistes du Maroc, d'Afrique et des autres pays arabes dans le domaine de l'industrie musicale.

Il a, en outre, précisé que le festival Visa For Music représente une opportunité pour ces jeunes de nouer des contacts avec des professionnels du monde artistique et de rencontrer des musiciens issus de diverses nationalités.

Cette conférence de presse a été l'occasion de présenter le programme de la 10e édition du festival, qui comprend, outre les spectacles musicaux, des conférences, des sessions de formation et des ateliers au profit des jeunes dans l'industrie musicale.

Au regard du nombre record de 1.505 demandes déposées pour participer à l'édition de cette année de Visa For Music, il a été procédé à la prorogation du délai de dépôt des candidatures pour la 10ème édition du festival.

Sur ces 1.505 candidats, figurent 71 artistes d'Amérique, 244 d'Europe, 158 d'Asie, un artiste d'Australie et 1.031 du continent africain.

Le festival Visa For Music se veut un espace d'échange et de dialogue entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale, dont les maisons de production, les agents artistiques, les directeurs artistiques, les institutions culturelles, les médias et les formateurs.