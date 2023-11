Tunisie: Colloque international prochainement à Djerba - Regards croisés sur l'élevage des races autochtones

Innovations et traditions, les enjeux de l'élevage des races autochtones, seront au centre d'un colloque international qui se tiendra le 22 de ce mois à Djerba.

Après Tozeur, Tabarka et Tataouine, Medical veterinary international (MVI), avec son partenaire GMS, passe au-delà des frontières à travers la culture de dialogue, en organisant une rencontre internationale à laquelle sont conviés des représentants de l'Arabie saoudite, la Libye, l'Algérie, l'Egypte, le Qatar, la Syrie, la France et l'Italie.

Dans un panorama, où traditions et innovations se rencontrent, ce colloque s'apprête à marquer l'agenda mondial de l'agriculture. Un événement sans précédent, rassemblant les esprits éclairés dans les pays participants, pour explorer ensemble les horizons de l'élevage des ruminants autochtones.

Avec une ampleur internationale, il s'agit de plonger dans le thème crucial de l'élevage de ces races, avec la complicité des experts renommés, qui partageront leurs connaissances, balisant ainsi la voie à des perspectives novatrices sur la préservation des races locales et le soutien aux économies agricoles.

Communications thématiques de pointe

Le programme du colloque promet une plongée profonde dans des communications thématiques de pointe. Des sujets allant de la génétique à la durabilité seront débattus, permettant par voie de conséquence une vision holistique de l'élevage des ruminants. Il sera fascinant de découvrir un aperçu des expériences dans les pays participants, mettant en relief les pratiques d'élevage des camelins, pour offrir ainsi une diversité d'approche à examiner.

C'est le créneau exploré ces dernières années par (MVI-GMS), pour alerter sur l'importance de ce domaine, et qui a permis aux organisateurs de tisser des relations solides avec les pays participants.

Ce sera une opportunité à saisir, pour être au coeur des dernières avancées en matière d'élevage des ruminants. Un aperçu approfondi sera exposé au cours de ce colloque international, pour prendre connaissance des expériences des pays participants, sur fond d'un échange enrichissant et des perspectives internationales sur cette pratique qui fait la singularité de certaines régions dans notre pays.

Dans un monde de plus en plus connecté, la collaboration entre nations devient cruciale pour faire face aux menaces émergentes qui pèsent sur l'élevage des ruminants. Les participants aborderont ainsi la nécessité d'une coopération multilatérale pour lutter contre les maladies animales, qui peuvent décimer les troupeaux et compromettre la sécurité alimentaire.

Pour un partenariat mutuellement bénéfique

Dans l'île de rêve, qui ne manquera pas d'ensorceler les hôtes de ce colloque, ce sera pour MVI et son partenaire GMS une occasion propice à la consolidation de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l'Italie. Des concertations approfondies auront lieu pour dénicher les opportunités de partenariat, l'échange de connaissances et de technologies, ainsi que le renforcement des liens déjà tissés entre les institutions spécialisées dans les deux pays. Il sera également question de se concerter sur les collaborations potentielles, engagées depuis belle lurette grâce aux efforts dévoués de MVI-GMS.

Des discussions stratégiques sont prévues entre les membres de l'association internationale des médecins vétérinaires (MVI-GMS), visant à prospecter des opportunités uniques de coopération, favorisant ainsi le partage de savoir-faire et des partenariats mutuellement fructueux et bénéfiques dans le domaine de l'élevage de races autochtones.

En somme, ce colloque international ne se limite pas à une célébration des pratiques agricoles régionales, mais s'affirme comme un catalyseur pour une coopération mondiale indispensable face aux enjeux complexes. Ce sera aussi une opportunité de forger des alliances stratégiques pour un avenir harmonieux dans un monde en perpétuelle mutation.