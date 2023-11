Congo-Kinshasa: Partenariat - Le HCR, l'Equity Banque et l'EGF signent un protocole d'accord

Le protocole d'accord est conclu pour une durée de deux ans avec possibilité d'être reconduit d'un commun accord écrit entre les partenaires. Il ne couvre que les zones en République démocratique du Congo (RDC) où le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) est actuellement opérationnel et a une présence sur le terrain.

Le nouveau partenariat qui lie le HCR, Equity Banque commerciale du Congo SA (EBCDC) et Equity group foundation (EGF) vise à faciliter et à renforcer la collaboration entre les trois institutions sur une base non exclusive et non contraignante. Grâce à ce protocole d'accord, les trois partenaires s'engagent également à mutualiser leurs efforts au service du développement communautaire pour atteindre les objectifs du développement durable.

Dans la mise en oeuvre de cette nouvelle collaboration entre eux, six domaines d'intervention sont pris en compte, notamment l'agriculture ; l'éducation ; l'inclusion financière ; l'énergie, l'environnement et changement climatique ; la santé et la protection sociale.

Pour l'éducation, les trois partenaires identifieront les besoins spécifiques de formation technique et professionnelle de bénéficiaires ciblés ; lèveront des fonds pour financer les activités programmatiques ; et lanceront des projets pilotes "Wings to fly" et "Technical vocational education and training" dans les sites d'activités du HCR pour des formations techniques et professionnelles. De nombreuses personnes déplacées emportent avec elles leurs compétences professionnelles. Pour celles qui souhaitent accroître leurs compétences et pour la prochaine génération dont l'éducation a été fortement perturbée après avoir fui leur foyer, les opportunités d'apprendre et de grandir doivent être favorisées.

%

Concernant l'inclusion financière, la collaboration portera sur le déploiement du réseau d'agents bancaires dans les zones d'accueil des personnes forcées de fuir pour lesquelles le HCR travaille. Les bénéficiaires pourront aussi accéder aux services bancaires et/ou prêts selon des critères convenus par les trois parties. L'inclusion de la population déplacée améliore sa sécurité et contribue au renforcement des communautés et des économies locales.

La représentante du HCR en RDC, Angèle Dikongué-Atangana, a salué la signature de cet accord en ces termes : « L'engagement pris ce jour arrive à point nommé, les services que nos partenaires offriront désormais aux réfugiés, aux déplacés internes et à la population locale dans les localités parfois très éloignées et difficiles d'accès vont permettre de résoudre beaucoup de problèmes, de faciliter la vie et d'aider à garder l'espoir de mener partout en RDC une vie digne ».

Pour rappel, en RDC, où vivent plus de 6,4 millions de Congolais déplacés internes et plus de 522 000 réfugiés et demandeurs d'asile, le HCR travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et des partenaires pour trouver des solutions à long terme aux déplacements forcés et assurer que les personnes forcées de fuir, à savoir les réfugiés, les personnes déplacées internes et leurs communautés d'accueil, reçoivent de l'aide humanitaire.