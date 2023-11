Afrique: ASM | Invité à la réunion des supporters, Mongi Ben Brahim explique - «Il y a une cassure au sein du club»

Invité de marque de la réunion de supporters, l'ex-international et ancien joueur de l'ASM évoque une situation catastrophique que vit le club aujourd'hui. Pour notre interlocuteur, seul le dialogue entre les différentes parties prenantes peut sortir l'Avenir du gouffre.

«Jamais l'Avenir de La Marsa n'a connu une crise de résultats aussi aiguë en Ligue 1», nous a confié l'ex-international et ancien joueur de l'ASM, Mongi Ben Brahim, invité de marque de la réunion que les supporters du club ont tenue pour évoquer la situation difficile que vit l'équipe première de football depuis son retour en première division. D'autres problèmes de fonctionnement au sein du club ont été soulevés qui font qu'aujourd'hui il y a une véritable cassure entre le bureau directeur et les supporters.

Et ce n'est pas Mongi Ben Brahim qui dira le contraire : «Je ne sais pas s'il a été invité ou pas, le président du club Taoufik Ben Nsib n'a pas assisté en tout cas à la réunion. Cela prouve qu'il y a une véritable cassure au sein du club. Or, pour sortir le club du gouffre, rien ne vaut le dialogue. Car, outre la crise de résultats que traverse l'équipe première de football, il y a un dysfonctionnement dans la gestion du club. Et ce n'est pas l'absence du dialogue qui aidera à régler les problèmes», estime notre interlocuteur.

«Une saison pas bien préparée»

Comme dans tout club, le football en est la vitrine. Et quand les choses vont mal en foot, cela influence l'ambiance générale. L'ASM ne fait pas exception et beaucoup s'interrogent d'ailleurs sur la préparation d'intersaison : «La saison n'a pas été bien préparée. Je me demande, d'ailleurs, comment Khaled Ben Yahia a accepté d'exercer, alors qu'il n'y pas les ingrédients nécessaires au sein de l'effectif pour pouvoir disputer convenablement le championnat.

J'ai assisté à une séance d'entraînement durant la période d'intersaison et j'ai été surpris par la modestie de l'effectif.

C'est ce qui intrigue, entre autres, les supporters. On dit qu'un seul recrutement a convaincu. Bref, on ne s'est pas bien préparé pour la première division. Egalement, il y a des négligences partout, dans la section des jeunes notamment», explique Mongi Ben Brahim avant de conclure : «Il ne faut pas être ingrat envers le président du club qui a eu le mérite de faire accéder le club en Ligue 1.

Toutefois, il faut se mettre autour de la table et renouer avec le dialogue. On peut encore sauver les meubles à condition d'attaquer la phase de Play-out avec un nouvel état d'esprit».