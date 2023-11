Tunisie: Programme «graines pour l'avenir» - Promouvoir la coopération avec la Chine dans le domaine de l'innovation

L'ambassadeur de Chine en Tunisie, Li Wan, assure que son pays s'emploie à consolider avec la Tunisie une coopération dans les domaines des sciences et des technologies, soulignant la disposition de la Chine à encourager des initiatives.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné lundi soir à la clôture de la 9e session du programme «Seeds for the future» (graines pour l'avenir) lancé par la société Huawei et son académie de technologie numérique, l'engagement de la Tunisie à promouvoir la coopération avec la Chine dans le domaine de l'innovation.

Boukthir a précisé que la Tunisie a franchi des pas importants en matière de technologies numériques et de l'économie du savoir, pour être au diapason de l'évolution technologique.

La Tunisie est disposée à renforcer sa coopération avec la République populaire de Chine, notamment dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technologique, à travers l'échange entre les universités et les centres de recherches, appelant les étudiants à tirer profit des opportunités qui s'offrent dans les sciences et les technologies en Chine.

Le ministre a indiqué que le gouvernement tunisien oeuvre à mettre en place la transformation numérique en Tunisie, ajoutant que son département a lancé, le 6 novembre, deux grands projets: le cloud sectoriel et le système d'information intégré visant à assurer le stockage et le traitement des données et améliorer la qualité des prestations fournies par tous les intervenants au ministère.

De son côté, l'ambassadeur de Chine en Tunisie, Li Wan, assure que son pays s'emploie à consolider avec la Tunisie une coopération dans les domaines des sciences et des technologies, soulignant la disposition de son pays à encourager des initiatives.

Par ailleurs, le président de la société Huawei pour la région de l'Afrique du Nord a salué l'engagement de la Tunisie a profiter des opportunités en matière de technologies numériques et de communication, précisant que sa société appuiera les efforts de la Tunisie dans ce domaine, afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs et renforcer son économie.

A noter qu'une vingtaine d'étudiants de plusieurs universités tunisiennes ont participé à cette session de formation. Des prix leur ont été remis.