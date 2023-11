Madagascar: SAFIDY - Les conditions favorables pour une élection libre ne sont pas réunies

Dans un contexte électoral tumultueux, et un environnement politique instable et inquiétant, SAFIDY présente ses premières analyses. Suivant les différents constats émis ci-après, SAFIDY estime que les conditions favorables pour une élection libre, intègre et crédible ne sont pas réunies pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023.

Que les tensions actuelles ne permettent pas aux citoyens de faire un choix éclairé, que la méfiance grandissante des citoyens envers les institutions électorales et les violations croissantes des droits humains menacent la crédibilité, l'acceptation des résultats, et la démocratie.

Contexte électoral.

La présente déclaration rapporte les premiers constats de SAFIDY sur le contexte électoral actuel et la tenue des élections présidentielles de 2023. Par rapport au cadre juridique et contentieux électoral, SAFIDY constate que le gouvernement a respecté les principes de périodicité et régularité des élections et note la réforme juridique sur l'autorisation des panneaux publicitaires dans le décret sur les modalités d'organisation de l'élection présidentielle de 2023.

Toutefois, SAFIDY regrette l'absence d'amélioration des textes législatifs malgré les recommandations ainsi que les plaidoyers réalisés par les acteurs nationaux et internationaux notamment l'absence d'efficacité dans la régulation du financement des campagnes, le manque de cadre pour la période de pré-campagne électorale, l'absence de sanctions en cas de violation de règles, et la nécessité de renforcer les mesures garantissant les libertés d'expression.