Burkina Faso: 18e édition de la Semaine du Numérique - Le digital pour relever les défis sécuritaire et humanitaire

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques organise la 18e Semaine du numérique sur le thème : « Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises », du 14 au 18 novembre 2023 à Ouagadougou.

A l'occasion de la Semaine du numérique, du 14 au 18 novembre 2023, les acteurs de la Sécurité et de la Défense, de l'Action humanitaire, de la Santé, de l'Education, et de la Communication vont échanger autour des opportunités offertes par le numérique pour atténuer les effets de la double crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso.

La 18e édition débutée, hier 14 novembre, est placée sur le thème :« Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises ». Pour le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela dont le discours a été prononcé par la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/Sabane, le numérique se positionne comme un outil privilégié pour renforcer la gouvernance politique, économique, sociale et administrative.

Aussi au cours de la Semaine, les acteurs de l'écosystème du numérique vont se pencher sur 4 sous-thématiques. Il s'agit de « TIC et défis sécuritaires », « Infrastructures numériques vitales pour des services de santé résilients », « le Numérique pour une éducation de qualité en faveur des personnes déplacées internes » et « Les technologies numériques et la gestion de l'information en périodes de crise ».

« Bien organisées et bien conduites, les réflexions autour de ces thématiques parviendront à des conclusions à même d'éclairer des prises de décisions efficientes relatives au renforcement de la résilience des populations et de nos capacités à faire face héroïquement aux actions terroristes », s'est-il convaincu.

Les enjeux des TIC

La 18e édition de la Semaine du numérique étant dédiée aux défis sécuritaire et humanitaire, le ministre d'Etat, de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly et la ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, en sont les parrains.

Pour le ministre en charge de la défense, il n'est nul besoin de rappeler les enjeux des technologies de l'information et de la communication en période de crises comme celles que vit le Burkina Faso. « C'est pourquoi mon département ne lésine pas sur les moyens technologiques pour la reconquête de notre territoire.

Vous vous souviendrez du lancement de la Brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance, le 16 mai 2023, pour ce qui est du département en charge de la défense et des plateformes de gestion des stocks de vivres et non vivres pour les Personnes déplacées internes (PDI) et leur enrôlement biométrique qui seront opérationnelles, courant 2023 », a-t-il relevé.

Kassoum Coulibaly a assuré que les deux départements vont être mobilisés tout au long de cette Semaine de réflexion et vont accueillir très favorablement les conclusions et recommandations pertinentes issues des échanges. L'édition 2023 de la Semaine du numérique enregistre la participation de délégations venues du Niger et du Mali.

Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'administration du Mali, Alhamdou Ag Lyène, a salué le choix de son pays comme invité d'honneur. La présence des délégations nigérienne et malienne traduit la matérialisation de l'Alliance des Etats du Sahel.