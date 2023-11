Cote d'Ivoire: PPA-CI - À l'épreuve du terrain

Laurent Gbagbo pensait bien faire en décidant de se lancer dans la création d'une nouvelle formation politique, le 17 octobre 2021. Alors qu'il n'a plus le verbe haut. Et que sa démarche n'est plus rassurante. Il est affaibli par 10 ans de prison et la maladie. Il s'est aussi attendri, à cause de son âge avancé.

Laurent Gbagbo, 78 ans, l'opposant historique à Houphouët-Boigny, devenu Chef de l'État en octobre 2000, n'est plus un homme de terrain. Il n'est plus le « Laurent » de 1990. Lui qui se targuait d'avoir parcouru tous les 8 000 villages de la Côte d'Ivoire. Le Woody ne peut plus enchaîner de meetings. L'ex-Chef de l'État ne peut plus haranguer la foule comme par le passé.

C'est pourquoi, dès la mise en place de son parti, il a mis une équipe sur le terrain. Comme dans un match de football, il a composé sa team.

Selon des sources, cette équipe est constituée en majorité par « les hommes de Bruxelles », des proches de Nady Bamba, l'épouse de Laurent Gbagbo.

Il faut souligner que le Parti des peuples africains (Ppa-CI) a été conçu en Belgique, pendant que Laurent Gbagbo y séjournait, après sa libération de prison.

Deux années après, l'ex-Président de la République s'est rendu à l'évidence. « Les hommes de Bruxelles » ont échoué. Selon toujours nos sources, ils se sont empêtrés dans de petits arrangements entre copains qui ont plutôt créé des frustrations que de booster le « nouveau-né » des partis politiques ivoiriens. Ils ont pensé simplement que le seul nom de Laurent Gbagbo pouvait attirer encore des « Ivoiriens ».

Même les analystes politiques qui ont déclaré, de façon péremptoire, que Laurent Gbagbo est un stratège - et il sait bien que les populations en Côte d'Ivoire ne suivent pas les idées ni les partis politiques mais les personnes- ont tous déchanté.

La popularité de Laurent Gbagbo a pris un coup. Il ne vend plus. En vieux renard de la politique ivoirienne, après l'échec cuisant et retentissant aux dernières élections locales, Laurent Gbagbo a compris que son honneur est en jeu. Et qu'il est impératif de faire des changements stratégiques.

Composé ainsi avec « les gens d'Abidjan ». Ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire pour battre le pavé. Afin de « mener la résistance ».

Pendant que les autres se sont exilés dès la crise post-électorale de 2011.

Il a fait appel ainsi à l'équipe des résistants restés à Abidjan, tels que les Laurent Akoun, Libi Koita et autres, laissés sur le banc de touche. Le « Woody » réorganise sa machine pour aller à la conquête du terrain. Il intègre de nouveaux militants. Redistribue les cartes. Instruction ferme est donc donnée : achever rapidement l'implantation du Ppa-CI et consolider les acquis.

Cette nouvelle équipe de Gbagbo pourra-t-elle battre le Rhdp qui a le vent en poupe ? Auréolé par son éclatante victoire aux régionales et municipales du 2 septembre.

Le Ppa-CI peut-il rivaliser avec le Pdci-Rda, même fragilisé par la mort de son président charismatique, Henri Konan Bédié. Le président du conseil stratégique et politique du Ppa-CI, Dano Djédjé, le secrétaire général, Jean Gervais Tchéidé et les autres ont du pain sur la planche.

Ils ont du boulot au moment où les Ivoiriens sont fascinés par les prouesses des actions du gouvernement. Au moment où le peuple est préoccupé par la vie chère. La politique intéresse-t-elle encore les Ivoiriens ? Les jeunes qui constituent 70 % de la population ivoirienne ont d'autres chats à fouetter.