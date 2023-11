Burkina Faso: Promotion de la citoyenneté - Un journal en ligne voit le jour

Kantigui, dans ses balades sur les réseaux sociaux, est tombé sur un nouveau média en ligne dénommé « lefureteur.info ». Dans la lettre de l'Editeur que Kantigui a parcourue, le fondateur, David Demaison Nébié, un collaborateur de plusieurs journaux de la place.Il a indiqué que cette initiative vise à donner une grande visibilité de l'actualité au Burkina Faso.

Il se veut également un outil de sensibilisation, d'éducation, d'information et de formation sur divers sujets et thématiques en lien avec les faits et gestes de notre société, notamment en ses volets " Bonnes pratiques". Kantigui a été ravi d'apprendre que les comportements citoyens seront promus à travers ce journal qui sera aussi un reflet médiatique des préoccupations de la jeunesse.

Selon son fondateur, " lefureteur.info " viendra combler un vide et servir de presse de référence au bénéfice de la mémoire collective. Il va également servir d'archives pour les étudiants et de repères dans la construction des pans de l'histoire du Burkina Faso. Kantigui souhaite bon vent au nouveau journal : www. lefureteur.info.

Solenzo : à quand la réception des plaques solaires du CMA ?

Kantigui ayant accompagné un patient devant subir une opération chirurgicale au Centre médical avec antenne chirurgicale de Solenzo a été ahuri de constater que la structure sanitaire est toujours en proie à des délestages.

Pour cause, les plaques solaires implantées depuis plus d'une année pour alimenter la structure sanitaire ne sont pas réceptionnées jusque-là alors que le groupe électrogène devant servir de relais est très souvent en panne.

Le patient de Kantigui a été sauvé de justesse car un délestage est intervenu juste à la fin de l'opération chirurgicale. Kantigui invite les autorités compétentes à procéder au plus vite à la réception des plaques car cela peut sauver des vies.

CMA de N'Dorola : tensions autour des indemnités de garde

Kantigui, de passage dans les Hauts-Bassins, a ouï dire que le climat ne serait pas au beau fixe entre les agents et le médecin chef du Centre médical de N'Dorola. Selon les informations reçues par Kantigui le malaise serait lié à une coupure des indemnités de garde des agents.

Tout serait parti d'une attaque terroriste au centre de la ville en juin 2022 où les assaillants ont fait une visite au CMA suivie de rafales et de menaces aux agents de garde. Après l'incident et de concert avec la hiérarchie, il a été décidé de surseoir aux gardes couchées. En lieux et place, tous les agents doivent faire de leur mieux pour répondre aux urgences des patients de jour comme de nuit.

C'est alors à leur grande surprise que le MCD refusera de signer les actes de garde pour tous les agents au motif qu'ils n'ont pas assuré une garde couchée. Malgré plusieurs audiences avec ce dernier, il aurait maintenu sa position jusqu'à ce jour. Mécontents , les agents seraient prêts à aller à un bras de fer avec leur patron. Kantigui souhaite qu'une solution soit trouvée à ce problème qui risque d'avoir des conséquences sur la prise en charge des patients.

Ouagadougou : la mesure sur les prix des parkings foulée au pied dans certains centres de santé

Malade, Kantigui s'est rendu dans certains centres de santé de la capitale afin d'avoir des soins appropriés. Mais, il a été choqué par l'attitude de certains parqueurs d'engins à deux roues qui officient aux abords des hôpitaux ou cliniques de la ville.

En effet, alors que Kantigui pensait que les prix du stationnement dans ces parkings respectaient le plafonnement décidé par l'autorité communale, il a été grandement surpris de savoir que l'arrêté fixant les prix des parkings est allègrement foulé aux pieds par certains parqueurs. A la question de savoir s'ils sont au courant de la nouvelle réglementation en vigueur relative aux prix du parking, la réponse a été la suivante : « On sait que les prix des vélos sont à 50 FCFA dans les hôpitaux. Mais, nous, on fait à 100 FCFA ».

Face à ces comportements qui tendent à remettre en cause l'autorité de l'Etat, Kantigui invite les autorités à prendre des mesures afin de faire respecter la règlementation. Cela pourrait soulager un tant soit peu les malades qui ploient déjà sous le coup de leur mal.

Solenzo : les pesées des enfants de 0 à 59 mois ont repris au CSPS urbain 1

Kantigui, de passage au CSPS urbain 1 de Solenzo, a été ravi de constater que les pesées ont repris pour les enfants de 0 à 59 mois. Seuls les enfants atteints de malnutrition bénéficiaient des pesées jusque-là. L'interlocuteur de Kantigui a confié que c'est après plusieurs tractations que les pesées ont repris. Kantigui espère que cela va continuer pour le bien-être de tous les enfants de la ville.

Bitumage Poura-carrefour Kolinka: les travaux font déjà le bonheur des usagers

Kantigui s'est rendu la semaine dernière dans la commune de Poura avec une facilité d'accès inhabituelle. En effet, les travaux de bitumage de l'axe Poura-Kolinka long de 93km ont donné un nouveau visage à cet axe autrefois redouté.

De Poura carrefour sur la nationale 1 à la commune de Poura, les travaux de terrassement et d'approvisionnement avancent bien. Les villages traversés ont déjà une fière allure. Les difficultés de joindre la ville de Poura sont déjà un mauvais souvenir pour les populations locales et les usagers en provenance de la province du Ioba et de la Sissili.

En peu de temps, on peut rejoindre la ville de Poura alors qu'il fallait plusieurs heures avant les travaux. Selon le confident de Kantigui, les populations de Poura se réjouissent d'avoir ce bitume après la fermeture de la mine d'or en 1998.

Depuis lors, les populations se disaient abandonnées et oubliées alors qu'au vu du service rendu à la nation, la ville méritait une route digne de ce nom. Aujourd'hui leurs voeux sont devenus une réalité. Kantigui souhaite bon vent aux travaux et félicite d'ores et déjà l'ensemble des parties prenantes à la réalisation de ce projet.

Balé : les producteurs de sésame dans le désarroi

La période des récoltes bat son plein dans la commune de Ouri dans la province des Balé où Kantigui était de passage le weekend dernier. La récolte des produits de rente ravive le sourire actuellement des paysans.

Pendant que Kantigui faisait un tour dans le mythique marché du village de Ouri, un confident lui a révélé que le sésame est devenu la principale culture de rente de plusieurs producteurs de la localité depuis quelques années. Le secteur du sésame a attiré plus de producteurs du fait de la facilité de la production et surtout pour les débouchés d'écoulement.

D'ailleurs, a-t-on susurré à Kantigui, des acheteurs les rejoignaient dans les champs pour s'approvisionner. Mais cette année, les producteurs de sésame de la commune de Ouri sont dans un désarroi du fait de la mauvaise récolte. De grandes superficies au cours de la saison agricole ont été mises en valeur.

Mais les récoltes sont très en deçà des attentes malgré les efforts des producteurs. Cette situation a endetté plusieurs producteurs qui doivent pourtant rembourser les coûts des intrants. Kantigui encourage les producteurs à souscrire aux services des assurances du monde agricole pour se mettre à l'abri des mauvaises saisons.