Afrique: Mamelodi Sundowns / AS Far - Le classique

Il y a un an, l'AS Far étrillait les Mamelodi Sundowns 4-0, lors de la finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF dans son stade Moulay Abdallah à Rabat. Depuis l'an dernier, plein de choses se sont passées. Touchés par cette défaite en finale, les Mamelodi Sundowns ont procédé à de nombreux recrutements, avec les arrivées de Tholakele, Ramalepe et Mokwena.

De son côté, l'AS Far a vu son effectif se stabiliser avec des cadres auréolées d'un beau parcours lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023TM.

Ce mercredi 15 novembre, les deux mastodontes du football féminin se sont donnés rendez-vous au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo. Si l'objectif de l'année était le titre suprême, celui de cette année est une place en finale. Conscientes de l'enjeu, les deux formations qui se connaissent parfaitement, vont devoir en découdre à ce stade du jeu, où la plupart des observateurs du football féminin africain ne les attendait pas.

La faute au faux pas de l'AS Far face à l'Ampem Darkoa 2-1 dès leur entame dans la compétition.

Bruits de couloirs

Zineb Redouani, défenseure de l'AS Far

"On connaît les Mamelodi Sundowns mais elles nous connaissent aussi. Nous savons que pour cette demi-finale, il y aura du très beau football. On va jouer comme on sait le faire. Que nous les rencontrons mais maintenant ou en finale, notre objectif reste le même : la victoire finale".

Lerato Kgasago, milieu de terrain des Mamelodi Sundowns

"Ça va être l'opposition la plus forte à laquelle nous serons opposées. Nous sommes prêtes. Nous ne serons pas dans un esprit de revanche mais celui de conquérantes. Nous avons un objectif : repartir avec cette coupe. Notre adversaire en demi-finale représente une étape à franchir vers le graal."

La stat

Il s'agit de la troisième confrontation entre les deux formations. Mamelodi Sundowns avaient fait match nul contre l'AS Far 0-0 en 2021. Puis les Marocaines avaient battu les Sud-africaines 4-0 en 2022.