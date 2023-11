Sénégal: Ziguinchor - Une formation aux métiers du pétrole et du gaz pour 40 jeunes

Ziguinchor — Quarante jeunes de la région de Ziguinchor (sud) bénéficient d'une formation aux métiers du gaz et du pétrole, a appris l'APS des initiateurs.

Cette formation gratuite dans les métiers du gaz et du pétrole est initiée par le Projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ) , en partenariat avec avec Invest Africa.

Le projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes est mis en place par le gouvernement du Sénégal.

« Nous sommes au CRFP de Ziguinchor dans le cadre d'un lancement d'une formation de 20 soudeurs industriels et 20 électromécaniciens dans le cadre d'un partenariat entre le PDCEJ et invest Africa. Le choix de ces filières s'inscrit dans le cadre du projet exploitation des ressources pétrolières et gazière au Sénégal », a expliqué Sékou Badji, venu représenter le PDCEJ.

Il s'exprimait en marge du lancement de la formation sur les métiers du pétrole et de gaz pour les jeunes et les femmes de la région de Ziguinchor.

« Le Sénégal va démarrer la production du gaz et du pétrole à Saint-Louis et à Sangomar. Nous formons ces jeunes en améliorant leurs compétences et employabilité, pour leur permettre d'accéder aux opportunités d'emplois dans la chaîne de valeur pétrolière et gazière mais aussi dans les autres métiers, comme l'énergie solaire « , a ajouté M. Badji.

« Nous travaillons avec les opérateurs pétroliers. Nous voulons accompagner l'État du Sénégal dans les secteurs du gaz et du pétrole. Nous préparons les jeunes afin qu'ils aient dès maintenant une qualification qui leur permettra d'avoir un emploi « , a pour sa part expliqué le représentant de Invest Africa, Mouhamed Diouf.

Le PDCEJ, appuyé par la Banque africaine de développement (BAD), intervient dans cinq régions : Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis.

Il est mis en oeuvre par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.