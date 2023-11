Congo-Kinshasa: Mon huitième point de vue sur la situation générale en RDC, notre pays, Un Forum Patriotique est Nécessaire pour la Refondation du Congo

opinion

Mes Chers Compatriotes,

Nous avons toujours réclamé un Forum Patriotique pour discuter de comment apporter solutions nécessaires pour l'avenir du Congo, un Nouveau Congo. Certains détestent l'idée de se réunir autour d'un Forum Patriotique pour des raisons inavouées. D'autres, convaincus que les élections leur assureront un avenir serein ne voient pas l'importance d'un changement de direction de notre pays.

Nous nous approchons des élections et il y a plus d'inquiétudes que de tranquillités. Quelle serait la situation du Congo pendant et après les élections ? Qu'il y ait un gagnant ou des désordres post-électoraux, les conditions pour le redressement du Congo seraient-elles favorables pour conduire le Congo vers son développement ? Si le premier gagnant obtenait moins de 50% ou même moins de 30%, serait-il accepté par la majorité des électeurs ? Dans le cas où il y aurait désordres post-électoraux incontrôlables, le Congo démarrerait-t-il sur quelle base politique et administrative ?

Avec seulement un mois de campagne dans ce grand pays, le peuple Congolais serait-il à mesure de maitriser les réalités congolaises actuelles en vue de décider consciencieusement de qui ou de comment voter aux élections présidentielles, parlementaires et sénatoriales ?

Avec cette pléthore de candidats pour chaque position - une position est sollicitée par plus de 100 candidats - un mois de campagne serait-il suffisant pour évaluer le leadership de chaque candidat ?

Le Congo a besoin d'un Forum Patriotique composé des penseurs nationaux en vue de définir la mission et/ou la vision d'un Nouveau Congo.

Nous devons réaliser que depuis l'indépendance de notre pays en 1960, le Congo continue à fonctionner avec des structures politiques et administratives précoloniales. Les structures précoloniales servaient les intérêts du colonisateur. Ces structures sont dépassées et ne cadrent plus avec les réalités actuelles et surtout la culture Congolaise.

En ce moment, notre cher Congo a grandement besoin d'un Forum Patriotique pour lui garantir un avenir meilleur et sécurisé, un Nouveau Congo, avec des structures politiques et administratives nouvelles qui concordent avec la logique et la culture congolaise.

Nous ne pouvons jamais développer notre pays avec des structures adoptées de l'occident. Ces structures ne cadrent plus avec la culture Congolaise. La constitution actuelle cadre-t-elle avec les réalités congolaises ? La composition et/ou le recrutement des membres du gouvernement serait-elle raisonnable ou compatible avec la logique congolaise ? Selon les constitutionalistes congolais, la constitution actuelle a des articles qui se contredisent. Un Forum Patriotique est la seule voie nécessaire pour sauver le Congo de tout risque de dérapage.

Le Congo notre pays possèdent des penseurs capables d'apporter des solutions indispensables aux problèmes qui rongent le Congo. Il est question de nous mettre ensemble pour y penser et pour décortiquer les problèmes cruciaux qui bloquent le développement de notre pays.

Mettons-nous ensemble dans un Forum Patriotique, en penseurs responsables, pour passer en actions et refixer notre Congo dans trois semaines. Le Forum pourrait permettre aux congolais de discuter de nouvelles visions, de nouvelles voies et amener du sang nouveau riche en oxygène dans le tissu politique congolais en vue d'améliorer les conditions sociales et économiques de tous les Congolais.

La paix durable et la prospérité dans notre pays ne pourraient s'obtenir qu'après des discussions profondes et responsables dans un Forum Patriotique.

S'il y a assurance que les élections sauveront le Congo avec des structures politiques et administratives qui sont tout à fait aléatoires, nous pouvons nous demander ce que nous souhaitons réellement pour notre pays et notre peuple. Un pays avec plus de 900 partis politiques, ce qui signifie 900 autorités morales géré avec des structures organisationnelles du temps colonial, il y a nécessité de concertations profondes pour une sérieuse refondation du Congo en vue d'aboutir à un Nouveau Congo.

Nous avons à ne pas ignorer qu'avec plus de 900 autorités morales, chacune avec des vassaux à honorer et à satisfaire moralement et financièrement, nous ne pouvons pas rester indifférents. Notre indifférence ou inconscience conduirait le Congo à devenir un pays ingouvernable comme certains pays dans ce monde.

Nous savons que le Forum Patriotique demandé depuis un temps dérange beaucoup de gens. Ceux qui font de la politique pour s'enrichir ne veulent pas comprendre la pertinence du Forum pour un Nouveau Congo. Ceux qui sont loin de la mangeoire se battent pour atteindre l'objectif : s'enrichir et non servir le peuple. Le plus grand danger, nous ne pouvons pas ignorer le comportement de la majorité ou la minorité de ces plus de 900 autorités morales des partis politiques qui ne serait pas servis, chaque autorité morale ayant ses vassaux. Cette éventualité amènerait un comble de désordre post-électoral dans la société congolaise.

Si les élections, avec cette pléthore des candidats pour chaque position, nous donnent des résultats tels que le gagnant de la présidence obtient moins de 50% ou soit moins de 30%, serait-il légitime ou accepté ou contesté par les Congolais ? Dans ce cas précis, que feraient certains gangsters et caméléons politiques se voyant écartées de la mangeoire ?

Les politiciens Congolais sclérosés accepteraient -ils de se retirer calmement de l'arène politique après avoir vécus dans un monde des intouchables pendant si longtemps ?

Chers compatriotes, intellectuels ou pas, penseurs ou moins penseurs, riches ou pauvres, ne soyons pas complices de la souffrance du Congo et du peuple Congolais. Pensons à faire mieux pour le bien du plus grand nombre possible. Nous sommes capables se servir le Congo et le peuple Congolais dignement.

Réunissons-nous dans un Forum Patriotique pour trouver des solutions nécessaires pour notre Congo.

Patriotiquement votre,

Kinshasa, le 13 novembre 2023.