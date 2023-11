Congo-Kinshasa: Avec son ambitieux Programme 2024-2028 dévoilé - Moïse Katumbi exige l'alternative 2024 pour un Congo Uni, Démocratique, Prospère et Solide !

"FAIRE PLUS, FAIRE MIEUX, PLUS VITE ET ENSEMBLE". Tel est le leitmotiv du candidat de "Ensemble pour la République", Moïse Katumbi Chapwe, aligné à la présidentielle du 20 décembre prochain. Il l'a défini dans son programme présenté à l'opinion le lundi dernier, intitulé : "Programme 2024-2028 : Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire". Il entend à travers ce programme "Rebâtir progressivement un État congolais fort, fiable et stable et restaurer son autorité ainsi que sa crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur du pays". Bien plus, il veut saisir l'occasion du contexte économique et géopolitique en mutation pour fermer l'ère de la RDC des problèmes et ouvrir la voie de la RDC des solutions. Dans la froite ligne de la réalisation de sa vision, Katumbi Chapwe mise sur un agenda de la transformation de la RDC qui s'articule autour de quatre piliers qui constituent des transformations majeures visant l'amélioration des conditions de vie de la population. Notamment des transformations institutionnelles; la transformation structurelle de l'économie; des transformations sociales et

des transformations durables.

A travers ces transformations, il s'agit, entre autres, de ramener la stabilité et la sécurité en mettant fin à la guerre dans l'Est du pays ; de transformer l'économie en créant des emplois, en

%

soutenant les petites entreprises et en réduisant le coût de la vie; et d'améliorer les services publics pour tous, y compris l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Il s'agira aussi, pour le Chairman de TP Mazembe, de restaurer la crédibilité du Parlement et du Palais de la Nation en combattant de manière objective la corruption et le gaspillage des ressources disponibles.

Bien plus, il faudra faire une rupture avec une politique dominée par ceux qui sont déconnectés des aspirations et des besoins de la majorité des citoyens congolais notamment, les jeunes et les

femmes, sachant que la plupart des congolais ont moins de 25 ans. Cela se fera à travers un gouvernement efficace et représentatif qui sera à leur écoute.

Ensemble pour la République, formation politique dont Moïse katumbi est le porteur de la vision, face au chaos politique actuel, produit du replâtrage des méthodes de gestion qui avaient mis le pays à genoux, se propose d'amener un nouveau souffle à travers de profondes

réformes dans toutes les institutions, afin de booster tous les secteurs de la vie nationale.

Car, selon son constat, la RDC est gérée par des approches archaïques, en déphasage avec l'évolution du monde. "Il faut donc réformer entièrement l'appareil institutionnel, administratif, sécuritaire, économique... à travers des approches nouvelles. Il faut arrêter avec les discours inutiles et les promesses vaines", soutient Moïse Katumbi, qui, plus est, estime que le temps est venu pour que le pays soit engagé dans la dynamique de l'action, c'est-à-dire, une gouvernance qui prend en charge les attentes et les besoins des populations.

De l'avis ce candidat Président de la République, il est de notoriété publique que les défis et opportunités de la RDC ainsi que les solutions pour y remédier ont été largement relayés

par les différentes parties prenantes qui s'intéressent de près ou de loin au développement de ce pays.: politiciens, société civile, partenaires techniques et financiers (PTF) bilatéraux et multilatéraux, activistes du développement, etc. Nonobstant ces tentatives, le pays continue à traîner encore sur le chemin de son développement. Les régimes qui se sont succédé à la tête du pays depuis son accession à l'indépendance ont tenté de pallier ces défis à travers des propositions de solutions, qui malheureusement n'ont pas permis jusqu'à présent de développer le pays.

La RDC, de l'avis de Moïse Katumbi, se doit d'adopter impérativement une gestion responsable de ses ressources, et ne ménager aucun effort pour porter haut sa voix au niveau international dans un contexte géopolitique, économique et sécuritaire particulièrement complexe.

Le fil rouge du Programme s'articule sur la nécessité pour la RDC de saisir l'opportunité d'un ordre international en pleine mutation pour s'affirmer

en tant qu'acteur incontournable, en charge de son destin et nouant

des partenariats constructifs, respectueux et équilibrés, gagnants-gagnants

pour les Congolais et Congolaises, tant au niveau régional, continental qu'international.

Principaux Défis

Dans son recensement des défis, l'homme de Kashobwe est on ne peut plus explicite. A savoir que l'environnement politique, sécuritaire et institutionnel de la RDC se caractérise par une gouvernance chaotique, inexpérimentée et prédatrice; une situation politique réfractaire à la démocratie, aux institutions fortes et au développement; une situation sécuritaire fragile et instable, particulièrement à l'Est du pays, et qui traduit l'impuissance des FARDC et le faible contrôle du gouvernement sur le territoire national; une administration publique en rénovation, mais avec un personnel vieillissant, incontrôlé et un

système de rémunération inéquitable et opaque; un État faiblement

institutionnalisé mais fortement personnalisé autour du pouvoir politique; un système judiciaire instrumentalisé, corrompu, dysfonctionnel et inefficace; un processus de décentralisation inachevé et chaotique; une insuffisance de l'appareil statistique dans l'accompagnement du processus de développement, et une société gangrenée par une corruption omniprésente et multiforme.

RDC, un pays de contrastes

A en croire Moïse katumbi, loin des clichés qui sont généralement présentés dans les manchettes internationales, la RDC est véritablement un pays de contrastes. Il a fait et continue à faire face à bon nombre de défis, mais présente aussi et surtout des opportunités incommensurables qui, malheureusement, n'ont pas fait l'objet d'une exploitation idoine par les régimes qui se sont succédé aux rênes du pays depuis son accession à la souveraineté nationale.

Dans ces circonstances, afin de propulser la RDC sur le chemin du développement durable à la mesure de ses potentialités et, par la même occasion, améliorer sensiblement les conditions de vie de ses populations, Ensemble pour la République est persuadé, sous le leadership de son candidat-Président, que le pays a besoin de stabilité politique, de sécurité sur l'ensemble de son territoire, d'un capital humain de qualité, d'une économie forte et diversifiée et créatrice d'emplois, de la participation de toutes les intelligences congolaises, de partenariats forts et utiles aux niveaux régional, africain et international, sans oublier une définition claire des enjeux et des avenues de son développement.

Afin de matérialiser cette ambition, Ensemble pour la République, avec Katumbi, propose une rupture avec le passé à travers un agenda de la transformation de la RDC articulé autour d'une série de trois transformations majeures que sont: une série de transformations institutionnelles ; une transformation structurelle de l'économie; une série de transformations sociales et, finalement, d'une série de transformations durables, dont les grandes lignes de leur déclinaison en programmes et actions sont reprises dans le programme 2024-2028. Pour ce faire, nous ambitionnons de faire plus, de faire mieux, de faire plus vite et "ensemble" dans notre quête d'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais.

Le financement global du programme est estimé à 141,5 milliards d'USD sur

cinq ans incluant une mobilisation de 113,9 milliards d'USD au titre des revenus internes soutenus, entre autres, par la transformation structurelle de l'économie congolaise.

C'est ainsi Katumbi Chapwe compte réaliser notre ambition de bâtir «Une République démocratique du Congo stable, sûre et prospère pour tous ».