Madagascar: S-ART Mihetsika - Ciné-club IKM - Malagasy Mankany à l'affiche ce samedi

Le rendez-vous phare des passionnés de cinéma au centre culturel IKM Antsahavola approche à grands pas. En effet, la séance S-ART Mihetsika : Ciné-club IKM de ce mois est programmée pour ce samedi 18 novembre. Pour rappel, cet événement est prévu se tenir chaque troisième samedi du mois en cours.

Cette fois-ci, Aina Randrianatoandro présentera au public une oeuvre malgache qui a fait ses preuves et a été mise à l'honneur dans plusieurs festivals internationaux.

Il s'agit de Malagasy Mankany, le premier long-métrage auto-produit par le cinéaste Haminiaina Ratovoarivony, sorti en 2012.

Ce long-métrage de 92 mn a été sélectionné au Pan African Film Festival de Los Angeles, au Fespaco ainsi qu'à la 14e édition des Cinémas d'Afrique d'Angers où il a remporté le Prix du long métrage du Jury Jeune 2013. Cette fiction a également gagné le prix du public au Festival de cinéma africain de Cordoue (Espagne) - FCAT 2013 ainsi que le Prix du meilleur film de la diaspora au 13ème Hollywood Black Film Festival, USA.

Le film raconte le road trip très aventurier de quatre jeunes gens d'Antananarivo qui se trouvent embarqués dans la même voiture pour traverser Madagascar depuis la capitale jusqu'à la campagne profonde de Majunga. Au cours de ce voyage riche en rebondissements et en aventures cocasses, nos héros vont rencontrer des personnages qui incarnent les travers sociaux, culturels et politiques du pays. Ils vont aussi se découvrir eux-mêmes à travers une histoire complexe d'amitié et d'amour...

La séance sera des plus intéressantes, d'autant plus que l'auteur et producteur du film, Hamy Ratovo, de passage au pays, sera présent durant la projection. Le débat et les séances d'échanges traditionnellement prévus se tenir après la projection n'en seront que plus riches.

La séance débutera à 14 heures.