Ethiopie: Ethiopian commande des Boeing 787 Dreamliner et des avions MAX 737

<strong>Addis Ababa — Ethiopian Airlines et Boeing ont annoncé aujourd'hui que la compagnie a décidé de commander 11 Boeing 787 Dreamliner et 20 MAX 737.

L'accord, signé par la compagnie nationale éthiopienne au salon aéronautique de Dubaï, représente le plus important achat d'avions Boeing de l'histoire de l'Afrique.

Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer qu'Ethiopian Airlines a conclu un accord avec Boeing pour passer une commande ferme de 31 avions ultramodernes, avec la possibilité d'acquérir 36 jets supplémentaires".

Cette commande nous permettra de moderniser et d'accroître notre flotte afin de soutenir le plan de croissance d'Ethiopian Airlines et notre stratégie Vision 2035, a-t-il déclaré, ajoutant que grâce à cet accord, la compagnie aérienne a consolidé un partenariat commercial exemplaire de plusieurs décennies avec Boeing.

Le 787 Dreamliner et le 737 MAX témoignent de la volonté d'Ethiopian Airlines de respecter l'environnement et de servir ses passagers avec les avions les plus récents et les plus avancés sur le plan technologique.

L'Éthiopie commande la variante 787-9, qui fait partie de la famille Dreamliner et qui réduit la consommation de carburant et les émissions de 25 % par rapport aux avions qu'il remplace.

Le transporteur ajoute également le modèle 737-8, qui réduit la consommation de carburant et les émissions de 20 % et dont l'empreinte sonore est réduite de 50 % par rapport aux avions qu'il remplace. Les deux familles d'avions apportent de meilleures performances environnementales et un plus grand confort pour les passagers sur leurs marchés respectifs.

Ce nouvel engagement permet à Ethiopian Airlines de renforcer et de diversifier sa flotte, qui compte actuellement plus de 80 Boeing.

Ethiopian exploite la plus grande flotte de Dreamliner d'Afrique, composée à la fois de 787-8 et de 787-9.

La nouvelle commande de 737 MAX, qui portera à 50 le carnet de commandes de la compagnie pour ce biréacteur économe en carburant, sera publiée sur le site Orders and Deliveries de Boeing lorsqu'elle sera finalisée.

Par ailleurs, Ethiopian Airlines et Boeing ont également convenu de travailler ensemble pour fournir des services de modification de cabine pour les 787 Dreamliners existants de la compagnie.

Ce réaménagement complet permettra d'améliorer l'expérience des passagers grâce à des systèmes de divertissement à bord perfectionnés et à de nouveaux sièges dans toutes les cabines, y compris des sièges de classe affaires à dossier allongé fabriqués par la coentreprise de Boeing Adient Aerospace, a-t-on appris.

Brad McMullen, vice-président senior de Boeing Commercial Sales and Marketing, a déclaré à cette occasion que "Ethiopian Airlines confirme son leadership en tant que l'une des principales compagnies aériennes d'Afrique en s'engageant à développer ses flottes de 787 et de 737 MAX".

Ethiopian a été la première compagnie aérienne africaine à prendre livraison du 787, et la famille Dreamliner continue de jouer un rôle essentiel dans sa flotte long-courrier.

Fort de ses décennies d'expérience dans l'exploitation de nos monocouloirs et de nos gros-porteurs, le vice-président senior a déclaré que Boeing appréciait la confiance d'Ethiopian Airlines dans ses produits et la solidité de ses relations après plus de 75 ans de collaboration.