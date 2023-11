Ethiopie: Les énormes lacunes en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène requièrent un leadership fort pour garantir un meilleur service

<strong>Addis Ababa — Les énormes lacunes en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) nécessitent un leadership fort de la part des ministres des finances et de l'eau afin d'assurer une fourniture meilleure et plus rapide de ce service en Afrique orientale et australe, a souligné le ministre des finances, Ahmed Shide.

Le sommet des dirigeants de l'Afrique orientale et australe sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, organisé par la Banque mondiale et le ministère éthiopien des finances, est en cours à Addis-Abeba.

En Afrique subsaharienne, au cours des dernières années, l'accès à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement n'a pas suivi le rythme de la croissance démographique, ce qui fait que 37 millions d'Africains supplémentaires n'ont pas accès à l'approvisionnement en eau et 247 millions n'ont pas accès à l'assainissement.

Ce sommet vise donc à combiner des discussions techniques sur les réformes des politiques du secteur de l'eau, le rôle du secteur privé et les approches novatrices en matière de développement avec un dialogue entre les ministres des finances et de l'eau et des possibilités de réseautage.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des finances Ahmed Shide a déclaré que ce sommet ferait progresser le dialogue sur les plans nationaux visant à accélérer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène par le biais d'une stratégie de "changement des systèmes" comme voie vers l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène.

%

"Je pense que les énormes lacunes en matière d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène nécessitent un leadership fort de la part des ministres des finances et de l'eau afin d'assurer une fourniture meilleure et plus rapide des services", a-t-il souligné.

À cet égard, le gouvernement éthiopien s'est efforcé de créer une plateforme nationale de programme pour un accès durable et universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, réunissant quatre ministres sectoriels (eau et énergie, santé, éducation et finances) et des partenaires de développement pour répondre collectivement à la question de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, a-t-il ajouté.

La conception du programme a pris en compte les systèmes WASH qui sont résilients face aux catastrophes et au changement climatique, a-t-il dit, ajoutant "nous devons encore renforcer cette plateforme pour atteindre les personnes non desservies d'une manière plus rapide, efficace et durable".

Il a souligné qu'il était important de travailler à l'augmentation des financements, en accordant une plus grande attention à la mobilisation du secteur privé et des finances publiques nationales, ainsi qu'à une meilleure harmonisation et à la consolidation des fonds par le biais de mécanismes de financement commun.

Il est essentiel d'améliorer l'efficience et l'efficacité des services et de consacrer des dépenses à l'augmentation de la demande et à l'exploitation du secteur privé, a-t-il déclaré, ajoutant que "le changement fondamental du système est désormais un domaine très critique qui requiert l'attention de nos dirigeants à tous les niveaux".

"En tant qu'Africains, nous avons notre engagement envers la Vision africaine de l'eau pour 2025 et l'Agenda africain 2063 qui nous aideront à réaliser l'Agenda 2030 pour les Objectifs de développement durable afin d'atteindre l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène."

Nous reconnaissons fermement le soutien apporté par la Banque mondiale, les partenaires de développement et les organisations du secteur privé pour nous aider à obtenir des résultats plus audacieux et plus rapides dans la réduction des écarts d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, a souligné le ministre.

La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique orientale et australe, Victoria Kwankwa, a déclaré pour sa part que l'eau jouait un rôle central dans la transformation économique de l'Afrique.

"Sans progrès dans l'accès à l'eau et à l'assainissement, le continent aura du mal à tenir ses promesses de réduction de la pauvreté et de prospérité partagée grâce à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et à une meilleure résilience au changement climatique", a-t-elle souligné.

En outre, elle a précisé que les besoins financiers pour répondre à la demande croissante en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement de base augmentent également, et que les financements nationaux restent limités.

Le budget gouvernemental moyen alloué à l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les pays de la région est inférieur à 1 %. Ce chiffre est bien inférieur au seuil recommandé de 4 %.

En outre, elle a fait remarquer qu'il est crucial d'aligner les incitations à l'échelle du secteur.

"Notre expérience montre que les bonnes incitations pour les institutions sectorielles améliorent considérablement les performances. Nous devrions viser à transformer les services publics inefficaces, à élaborer des feuilles de route pour atteindre la solvabilité et à encourager une plus grande durabilité dans les modèles de prestation de services ruraux", a-t-elle déclaré.

La vice-présidente a réaffirmé que la Banque mondiale s'engageait à accroître son soutien financier et à donner une impulsion politique à ce programme.

Ce sommet de deux jours devrait s'appuyer sur les discussions précédentes et faire avancer le dialogue sur les plans nationaux visant à accélérer l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène.

Il sera également l'occasion de discussions approfondies pour comprendre les implications de la mise en oeuvre du changement des systèmes et servira de plateforme interactive pour les parties prenantes.