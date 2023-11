Ethiopie: Coup d'envoi du sommet des dirigeants d'Afrique orientale et australe sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH)

<strong>Addis Ababa — Le Sommet des dirigeants de l'Afrique orientale et australe sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène, organisé par la Banque mondiale et le ministère des finances, a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba.

Ce sommet a réuni les ministres des finances et de l'eau, les partenaires du développement et les dirigeants du secteur privé pour des discussions approfondies sur la promotion du changement des systèmes en tant que voie vers l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH).

Cet événement de deux jours est principalement axé sur cinq actions stratégiques de l'approche du changement systémique, sur les goulets d'étranglement de la gouvernance au niveau sectoriel et sur le réalignement des incitations au niveau sectoriel.

Alors que le monde progresse vers l'OMD 6, l'Afrique subsaharienne est la seule région où le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) augmente.

Au cours des deux dernières décennies, 37 millions de personnes supplémentaires en Afrique subsaharienne ont été privées d'un approvisionnement en eau de base, et 247 millions de personnes supplémentaires sont privées d'un assainissement de base.

Une grande majorité des personnes privées d'accès à l'eau vivent en Afrique de l'Est et en Afrique australe, et malgré tous les efforts déployés, ces lacunes se creusent d'année en année.

Les implications d'un accès limité à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène de base, ainsi qu'une stratégie pour sortir du statu quo dans le secteur, ont été discutées lors d'événements précédents tels que la Conférence des Nations unies sur l'eau en mars 2023 et les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI en avril 2023.

Lors de ces événements de haut niveau, les ministres africains de l'eau et des finances ont adopté une stratégie de "changement des systèmes" comme moyen de parvenir à un accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, et se sont engagés à mettre en place des plateformes régionales et nationales pour suivre les progrès accomplis et en assurer le suivi.