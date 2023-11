Afrique: Mondial U17 / Sénégal-Pologne - (4-1) Les lionceaux surclassent la Pologne et valident la 8ème de finale

L'Equipe du Sénégal a remporté sa deuxième victoire à la Coupe du monde U17 qui déroule en Indonésie. Après l'Argentine, les Lionceaux se sont baladés hier, mardi 14 novembre face à la Pologne (4-1). Avec un triplé Idrissa Guèye a été le grand artisan de ce large succès qui permet au Sénégal de valider comme en 2019, le ticket qualificatif pour le second tour. Les Lionceaux vont boucler sa phase de poule dans le groupe B ce vendredi face au Japon relégué à la 3e place suite à sa défaite essuyée devant l'Argentine.

Le Sénégal a validé hier, mardi 14 novembre sa qualification pour les huitièmes de finale de la coupe du monde des moins de 17 ans qui se déroule en Indonésie. Ce, en faveur de leur large victoire obtenue devant la Pologne pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Sur la lancée de leur probante victoire obtenue en ouverture contre l'Argentine (2-1), les Lionceaux ont été plus conquérants face à l'équipe polonaise qu'ils ont étrillée sur la marque de 4 à 1.

C'est le tarif minimum d'une rencontre qui a été largement à leur portée. Les Lionceaux se sont très tôt signalés par leur jeu de transition rapides et une domination dans tous les compartiments de jeu. Sur un centre d'Amara Diouf, Idrissa Guèye lance le premier assaut dès la 2ème minute et passe de très près de l'ouverture du sort.

Les coéquipiers de Daouda Gning et Dorival vont concrétiser cette large domination à la 18ème minute. Suite à débordement sur l'aile gauche, Yama Diémé trouve l'ouverture avec un centre en retrait. En bonne position Idrissa Guèye se jette et dévie le ballon dans les buts (1-0 ; 18e).

Après l'ouverture du score, le Sénégal maintiendra le même rythme, Daouda Gning s'échappe sur les côtés et envoie un centre. En pleine surface, le défenseur Szala s'interpose devant Amara Diouf. Mais, il dégage maladroitement la balle dans ses propres buts (2-0 ; 30e min). A la 38ème minute, la partie est interrompue pendant des dizaines de minutes pour des des raisons climatiques.

A la reprise, les Polonais se sont montrés plus agressifs en attaque. A 39e, le portier est obligé de se détendre pour sauver ses cages. Les cadets sénégalais rejoignent, les vestiaires avec ce net avantage. De retour sur la pelouse, le Sénégal assoie sa domination. Sur un bon travail de Yama Diéme, Idrissa Guèye est encore à la réception. Il sort le geste parfait pour inscrire le 3e but du Sénégal (3-0 ; 52e min). Un but qui est la copie conforme de son premier. A la 66e minute, la Pologne profite d'un manque de concentration pour réduire la marque sur un contre son camp de Mamadou Diallo (3-1) et se donner un peu d'espoir.

Les Lionceaux ne tarderont pas à corser l'addition à la 65e minutes suite à une belle action collective. Un centre bien ajusté du nouvel entrant Clayton Diandy, trouve en plein surface Idrissa Guèye. L'attaquant avec un bon timing rabat la balle au fond des cages (4-1, 69e).

Le Sénégal se met à l'abri et aborde le dernier quart d'heure avec plus d'assurances. Serigne Saliou Dia en profite pour reposer son buteur et son capitaine Amara Diouf. Mamadou Savané et Saliou Faye les suppléent. Le Sénégal passe à deux doigts du 5e but sur cette frappe de Dorival à la 73e minutes. Après une longue course, c'est autour de Saliou Faye d'échouer son face à face avec le gardien polonais (79e).

Les champions d'Afrique vont se contenter de ce score pour assurer sa qualification au 8e tour. Avec six points pris sur six possibles, le Sénégal est en tête de son groupe et va tenter de parachever son parcours en phase de poules par son duel vendredi, face au Japon.