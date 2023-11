Sénégal: Saint-Louis / Affectation d'un nouvel ACP au centre hospitalier régional - Le personnel regroupé au sein de l'Alliance A3S dit niet et compte lui barrer la route

La paix et l'accalmie qui régnait jusque-ici au niveau du Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis et ce depuis deux ans, risquent de voler en éclats, avec l'arrivée annoncée d'un nouvel Agent comptable particulier (ACP). En effet, celui-ci proviendrait de l'Hôpital de Fatick, avec une affectation à l'Hôpital de Saint-Louis. «Aujourd'hui, tout le personnel est mobilisé autour de l'Alliance A3S parce que nous avons eu une information qui nous a mis dans le désarroi et l'inquiétude.

C'est tout simplement l'affectation du précédent ACP de l'Hôpital de Fatick à l'Hôpital de Saint-Louis. Vous n'êtes pas sans savoir que cet hôpital a eu à souffrir de la mauvaise gestion de certains administrateurs qui l'ont mis dans une situation de faillite, jusqu'à ne pas pouvoir payer les fournisseurs, le personnel. Et nous n'arrivions même pas, en ces temps-là, à donner des soins de qualité à nos populations», a rappelé Honorio Tendeng, porte-parole de l'Alliance A3S de l'Hôpital régional de Saint-Louis.

Il a tenu à magnifier la gestion de l'actuelle Direction de cet hôpital, avec son Directeur, Docteur Maguette Seck, et l'agent comptable, Olivier Sambou, «qui ont eu à impulser une nouvelle dynamique et permettre à l'hôpital de pouvoir remonter jusqu'à pouvoir payer les fournisseurs, le personnel et donner des soins de qualité aux populations».

Ces travailleurs de l'hôpital révèlent qu'ils n'accepteront pas du tout qu'on leur envoie quelqu'un qui va venir leur mettre dans une situation difficile et faire souffrir encore les populations de Saint-Louis. «Nous, Alliance A3S, interpelons le payeur, le Directeur de la Solde et mettrons sous leur responsabilité tout ce qui adviendra par rapport à cette situation. Parce que le personnel et tout Saint-Louis restera prêt et mobilisé contre cette affectation», a conclu le syndicaliste.