Sénégal: Sédhiou / Célébration de la journée mondiale contre le diabète - La Direction régionale de la santé exhorte à un dépistage précoce

A l'exemple de la communauté internationale, Sédhiou a célébré hier, mardi 14 novembre, la journée mondiale de lutte contre le diabète et autres maladies métaboliques. Elle a été marquée par des séances de dépistage gratuit suivi d'un élan de sensibilisation et d'éducation contre cette pathologie qui se propage de par le monde. Le thème de cette édition est «Eduquer pour protéger l'avenir».

Cette journée est marquée par des séances de dépistage gratuit des maladies métaboliques que sont le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'obésité, autour du thème générique : «Eduquer pour protéger l'avenir». Dr Mouhamed Niang, le médecin diabétologue-endocrinien de l'hôpital Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou, revient sur la prévalence du diabète à Sédhiou et les modes de prévention.

«Nous avons consulté plusieurs centaines de personnes et avons détecté des malades diabétiques, hypertendus, ceux qui ont des taux de cholestérol élevés sans le savoir et des malades. Le diabète ne laisse aucune tranche d'âge, du nouveau-né à la personne adulte. Il y a plusieurs types de diabète : Le diabète de type 1 et de type 2 et le diabète gestationnel que l'on trouve souvent chez la femme enceinte», dit-il. Et de recommander une hygiène de vie : «éviter les aliments gras et les aliments salés et aussi éviter la sédentarité». Le thème de cette année, c'est «Eduquer pour protéger l'avenir».

%

De son côté, le directeur régional de la santé de Sédhiou, Dr Amadou Yéri Camara, recommande une prise en charge précoce de la maladie, pour éviter la phase de complication. «Recourir au diabétologue ne devrait-être qu'un dernier ressort car la prise en charge du diabète devrait se faire au quotidien. Tous les médecins sont formés pour la prise en charge du diabète et le suivi des diabétiques».

Dr Yéri Camara ajoute que «la mutualisation nous a permis de mutualiser la journée de lutte contre le diabète et la journée de lutte contre le paludisme, grâce au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), la Division de lutte contre les maladies non transmissibles, l'USAID OWOD et le laboratoire, la Pharmacie régionale d'approvisionnement (PRA)».

Les nombreux patients venus ausculter leur métabolisme se réjouissent de cette opportunité et exhortent le reste de la population à faire autant. Mme Diaïté Mame Katy Diédhiou était dans les rangs et déclare ce qui suit : «c'est vraiment une satisfaction totale car cette mobilisation de plusieurs spécialités et techniciens de santé rassure les populations et offre une bonne opportunité de prise en charge et d'orientation. Au demeurant, j'exhorte toute la population à faire du dépistage un réflexe régulier», dit-elle.

Une journée contre le diabète mais la sagesse voudrait que durant toute l'année, le réflexe de consulter régulièrement un médecin soit une option pour toutes les maladies métaboliques, en vue d'une prise en charge en amont de toute pathologie du genre.