Sénégal: 31ème édition du championnat du monde de pêche sportive à Dakar - 15 nations à la pêche du gros poisson

Le 31ème championnat du monde de pêche sportive jumelé au 1er championnat d'Afrique de pêche sportive a été officiellement lancée le dimanche 12 novembre entre ce mardi dans sa deuxième journée de compétition. Après la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue dimanche à la Place du Souvenir africain à Dakar suivie d'une journée d'entrainement de lundi 13, les compétitions proprement dites débutent ce mardi 14 novembre.

Pendant 3 jours (mardi, mercredi et jeudi), les pêcheurs sportifs de 15 nations (Allemagne, Angleterre, Autriche, Brésil, Croatie, Egypte, Espagne, France, Italie, Mexique, Monaco, Portugal, Lituanie, Suisse et Sénégal) constituant 25 équipes et 24 bateaux de compétition engagent ce mardi, la compétition pour la pêche du plus gros poisson en haute mer Fort de ses deux équipes A multifonctionnelles composées de Jean-Robin Dubouchet, Killian Rak, Lamine Faye et Thianar Ndir (équipe A) et Issa Ndoye, Touffik Filifili, Ousmane Fall, Alioune Sène (équipe B), les pêcheurs sénégalais ont l'ambition de relever le défi et de décrocher une 3e titre après les deux médailles d'or en 2002 et 2003.

Les joutes prendront fin le vendredi 17 novembre, journée consacrée à la cérémonie de clôture et de remise des prix qui aura lieu au cours d'un diner de gala sur l'île de Gorée. Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la Fédération sénégalaise de pêche sportive (FSPS) Abdou Goth Diouf et son vice-président Massar Sarr ont rappelé les objectifs du Sénégal, pays hôte. Il s'agit de relever le double défi de l'organisation et de la participation «le Sénégal dispose d'atouts naturels à travers son important littoral; ses écosystèmes liés aux remontées des eaux froides profondes et aux courants descendants du Nord».

Ce qui en fait un endroit idéal pour la pratique de la pêche sportive, malgré «les changements climatiques et la surpêche pour ne pas dire la mauvaise pêche». Le président de la Fédération internationale de pêche sportive (FIPS), Gilbert Zangarlé a déclaré que les concurrents présents dans ce championnat du monde ne seront pas déçus dans «les eaux sénégalaises riches et poissonneuses». Selon lui, au-delà de l'aspect sportif, cette compétition devra aider à «célébrer l'esprit sportif dans le respect de la nature».