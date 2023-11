Ile Maurice: Des activités uniques à faire durant les vacances scolaires

La Vallée des Couleurs à Maurice, parc naturel riche en biodiversité, avec une flore et une faune diversifiées, propose une gamme d'activités passionnantes pour les amateurs de nature et d'aventure. Avec pour slogan «Marvel you. It's in our nature», le parc offre une expérience unique au coeur de paysages spectaculaires. Voici quelques-unes des activités incontournables à découvrir lors de tes vacances scolaires.

Ce qui rend la Vallée des Couleurs unique :

Une vue pittoresque sur le Piton-Savanne.

Le parcours de tyrolienne le plus long de l'île (1,5 km).

Une connexion authentique avec la nature.

Une terre volcanique aux 23 couleurs, résultat d'activités volcaniques passées.

Le plus long pont népalais de l'océan Indien.

La plus grande flotte de quad et de buggy.

Des pratiques de développement durable, incluant des initiatives telles que l'adoption du tourisme vert, l'utilisation de panneaux solaires et des programmes de préservation.

La terre des 23 couleurs : phénomène authentique

La Vallée des Couleurs est l'héritage de millions d'années d'activités volcaniques. La terre aux 23 couleurs est le résultat de réactions chimiques complexes des cendres volcaniques, créant une palette unique de couleurs. Les scientifiques ont authentifié ce phénomène, faisant de la Vallée des Couleurs un site incontournable.

Randonnée : Emprunte les sentiers pittoresques du Piton-Savanne, offrant une vue imprenable sur les collines, les cascades, les lacs et la terre aux 23 couleurs, un phénomène géologique unique.

Tyrolienne : Fais grimper ton adrénaline avec le parcours de tyrolienne le plus long de Maurice, qui s'étend sur 1,5 km. Choisis parmi les différentes options, qui vont des parcours simples aux expériences extrêmes.

Conditions requises pour pratiquer la tyrolienne à La Vallée des Couleurs :

Âge minimum - six ans

Poids minimum 40 kg

30 kg (Tour Aventure)

Hauteur minimale - 1 m 40cm

Poids maximum - 150 kg

130 kg (Tour Aventure)

Restaurants : Découvre une variété de cuisines, soit européenne, indienne ou locale, dans les trois restaurants de La Vallée des Couleurs. Profites-en pour faire un repas exquis au bord d'une cascade, au bord d'un lac ou au sommet d'une colline.

Ferme animalière : Interagis avec une variété d'animaux en plein air, notamment des cerfs albinos, des tortues et des paons. Plonge dans un écosystème naturel où la faune locale a trouvé un refuge.

Quad et Buggy : Libère l'aventurier en toi avec des balades en quad et en buggy et découvre des paysages uniques. Crée des souvenirs tout en explorant la terre aux 23 couleurs, les cascades et d'autres panoramas à couper le souffle.

Balade en Quad

Âge minimum (conducteur) - 16 ans

Âge minimum (passager) - six ans

Balade en Buggy

Âge minimum (conducteur) - 16 ans

Âge minimum (passager) - six ans

Traversée du pont népalais : Vis une expérience vertigineuse sur le plus long pont de l'océan Indien, suspendu entre 80 et 100 mètres au-dessus de la canopée. Profite d'une vue panoramique exceptionnelle sur les côtes et les paysages du sud de l'île.

Conditions requises pour un voyage de rêve à la Vallée des Couleurs :

Âge minimum - 12 ans

Poids minimum - 40 kg

Hauteur minimale - 1 m 50 cm

Poids maximum - 100 kg

Jardin d'enfants : un coin idéal pour les plus petits

Pour les plus petits, qui préfèrent des moments de jeu sécurisés et divertissants, La Vallée des Couleurs Nature Park propose un jardin d'enfants où les petits peuvent s'amuser et interagir avec d'autres enfants dans un environnement sûr et stimulant.

Sécurité avant tout : Il a été conçu avec comme priorité absolue la sécurité. Les installations et les équipements sont adaptés aux besoins des jeunes enfants afin de leur assurer une expérience de jeu sans danger.

Jeux interactifs : Les installations comprennent une variété de jeux interactifs adaptés aux petits, encourageant le jeu social et le développement des compétences motrices.

Espace coloré et stimulant : Le lieu est aménagé de façon colorée et stimulante, créant un environnement engageant pour les plus petits.

Activités éducatives : En plus du jeu libre, des activités éducatives adaptées à l'âge des enfants sont proposées pour stimuler leur développement cognitif.