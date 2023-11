Afrique Centrale: L'Angola et la RDC facilitent l'octroi de visas aux opérateurs économiques

Luanda — L'Angola et la République Démocratique (RDC) ont convenu mardi, à Luanda, de faciliter l'octroi de visas aux opérateurs économiques aux postes frontaliers, en vue de maintenir la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, entre les deux des pays.

Conformément aux recommandations du deuxième Forum économique Angola-RDC, qui a eu lieu les 13 et 14 de ce mois, la facilitation permettra d'harmoniser les droits et taxes à l'importation, ainsi que de réduire les coûts administratifs sur le trajet Luvo vers Cabinda, Noqui vers Cabinda et vice versa, afin de faciliter les échanges commerciaux.

Sous le thème « Partenariats économiques pour une croissance mutuelle », les participants ont défendu la réalisation d'opérations conjointes de surveillance et de contrôle des frontières communes, et à cet effet, en tenant compte des limites territoriales de chaque pays pour lutter contre la fraude aux importations et exportations à travers les frontières communes.

Une coopération visant à éliminer la contrebande afin de décourager l'entrée illégale à travers les frontières a également été recommandée.

À ce stade, selon le document, des actions conjointes ont été menées dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures et politiques de sécurité, visant à accélérer la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce au niveau régional et international.

Des analyses sont encore en cours pour améliorer la compétitivité des industries locales dans les deux pays et prendre les mesures nécessaires pour protéger les industries locales et émergentes.

Coopérer dans le partage, en temps réel, des informations sur les saisies et les risques douaniers, identifiés à travers les points focaux respectifs à indiquer, pour lutter contre la circulation illicite des personnes et des marchandises entre les deux pays, font également partie des recommandations formulées lors de la rencontre.

Les Gouvernements ont également décidé de promouvoir les opportunités commerciales en simplifiant les procédures administratives, en facilitant l'établissement et en renforçant des accords en matière de double imposition, tout en harmonisant simultanément les marchés financiers des deux pays.

Développer les infrastructures transfrontalières, y compris les chemins de fer, comme le projet de corridor transnational de Lobito, les routes, les voies navigables et augmenter la fréquence des vols commerciaux, afin de promouvoir le commerce entre les deux pays, constituent les objectifs des Gouvernements de l'Angola et de la RDC.

Selon la note, l'accord de transport routier transfrontalier entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, signé depuis janvier 2015, sera mis en oeuvre, en vue de fluidifier le transport de marchandises entre les économies.

Les participants ont également décidé de partager leurs expériences dans le secteur des services, notamment les transports, la finance, le tourisme, les assurances, la culture et le sport.

Le document exprime également le développement de la coopération dans le domaine de l'exploration spatiale et l'utilisation conjointe du potentiel du satellite angolais ANGOSAT 2 et de ses "retombées" de télécommunications, en collaboration avec les agences spécialisées des deux pays.

Le développement de la coopération/partenariat dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, de la pêche, de l'industrie, du commerce et des énergies renouvelables, comme Grand Inga et les projets énergétiques développés par des opérateurs privés, constitue également une priorité pour les Gouvernements.

Coopérer à la politique de décarbonation des économies, en envisageant des mécanismes pour compenser les déficits énergétiques du marché intérieur, au moment de la transition énergétique, en important les excédents de l'un des deux pays.

Les Gouvernements souhaitent également développer la coopération dans le secteur du transport aérien en vue notamment d'opérer des vols internationaux des compagnies aériennes des deux pays vers d'autres pays, conformément aux règles relatives à l'aviation civile internationale.

C'est également une priorité entre les pays de coopérer étroitement dans la mise en oeuvre des mécanismes régionaux de facilitation et d'intégration établis au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (EEACS) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le IIe Forum économique Angola-RDC s'est déroulé sous les auspices des présidents de la République d'Angola, João Lourenço et de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Le forum économique a réuni les dirigeants des provinces frontalières et des entités étatiques, ainsi que les opérateurs économiques des deux pays.

La réunion avait pour objectif d'évaluer les recommandations formulées lors du premier Forum, tenu à Kinshasa, entre le 31 juillet et le 1er août.