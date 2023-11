Angola: La Première dame interagit avec les candidats de l'Ecole 42

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenco, a interagi lundi, à Luanda, avec les 200 candidats en compétition pour les 150 places pour accéder à l'École 42.

Il s'agit d'un groupe de 200 étudiants en compétition pour les 150 places disponibles dans l'établissement au cours de cette première année d'existence.

Lors de l'interaction, elle en a profité pour encourager les candidats, les incitant à être persévérants, travailleurs et surtout à cultiver un esprit de camaraderie et de professionnalisme.

Selon Ana Dias Lourenco, tous ensemble sont capables et peuvent transformer l'Angola. "Je suis convaincue que nous y arriverons", a-t-il renforcé.

Ana Dias Lourenço a été touchée par les récits d'expérience des candidats et par la certitude que les élèves figureront sur la liste des meilleurs de l'école 42.

« J'ai eu l'occasion de visiter l'école 42 à Séoul, en Corée, et j'ai été impressionnée par l'école. Cela m'a beaucoup plu et j'ai eu le sentiment que nous allons loin, donc le pays a une direction », a-t-elle dit.

Elle a conseillé aux jeunes d'avoir le sens des responsabilités, de s'engager dans leur travail et de croire, malgré leurs échecs, au principe selon lequel chacun a un rôle à jouer dans la vie.

« Levez-vous toujours la tête haute et faites preuve de responsabilité, de discipline et de travail acharné, c'est de là que vient le succès. Sans travail, vous n'irez nulle part", a-t-elle précisé.

Ana Dias Lourenço a affirmé aux jeunes qu'elle reviendrait en avril pour voir les "cadets" et qu'elle était heureuse de "avoir un excellent personnel dans le pays".

Pour sa part, la présidente du comité de gestion de l'école 42, Djamila Almeida, a expliqué que le vivier est une phase de recrutement dans laquelle les candidats sont exposés à une forte pression.

"Il s'agit d'une phase d'introduction à la programmation où les candidats montreront leur résilience dans la communication et le travail en équipe. S'ils réussissent, pendant les quatre semaines, ils seront invités à devenir étudiants à l'école 42 Luanda", a-t-elle souligné.

Selon la responsable, dans ce premier « poule » il y a 200 candidats pour 150 postes vacants. « Nous avons trois poules programmées. L'un a commencé aujourd'hui, le deuxième en janvier et le troisième fin février", a-t-elle informé.

La première classe, a-t-il poursuivi, selon les résultats des trois poules, sera constituée en avril avec 150 élèves.

« Aujourd'hui, c'est le jour zéro où nos candidats ont leur premier contact avec la programmation. C'est un travail d'équipe, dynamique, avec des tests hebdomadaires, une fois par semaine, avec les meilleurs étudiants sélectionnés", a-t-elle ajouté.

Elle a expliqué que les candidats qui réussiront cette dernière phase de sélection deviendront étudiants à l'école, inclus dans le processus appelé "tronc commun", d'une durée de 16 à 18 mois.

Il a poursuivi qu'en fonction du rythme de l'étudiant, celui-ci passera au stage professionnel obligatoire et rémunéré. Elle a souligné qu'après le stage, ils retournent à l'école pour se spécialiser en cyber-sécurité, architecture de réseau, applications mobiles, entre autres.

L'Angola est le premier pays d'Afrique subsaharienne à adopter cette plateforme d'enseignement en ligne, qui existe également dans d'autres pays, comme le Portugal, la France, Cuba, le Brésil, la République démocratique du Congo, le Royaume-Uni et l'Inde.

42 Luanda appartient à un réseau d'écoles de programmation et de technologie basé à Paris, en France, et ses valeurs fondamentales sont l'inclusion numérique et l'égalité des chances.

Grâce à une approche pédagogique innovante et flexible, l'établissement forme des étudiants aux compétences en programmation, dans le but de les préparer aux défis du monde technologique et du marché du travail d'aujourd'hui.

42 Luanda est une initiative présidentielle mise en oeuvre par le Cabinet du Président et le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, en partenariat avec la Sonangol EP.